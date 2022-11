Il Parco del Sasso Simone e Simoncello sale in cattedra: una serata all'Università di Urbino

Eventi

Carpegna

| 14:08 - 29 Novembre 2022

Parco Interregionale Sasso Simone e Simoncello.

Mercoledì 30 Novembre il Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello “incontra” Urbino; progettualità, suggestioni, nuove idee e visioni future verranno narrate attraverso interventi e contributi scientifici, immagini, video e testimonianze di operatori.



L’appuntamento si terrà nella sala del Maniscalco dove, a partire dalle ore 21.00, saranno numerosi i contributi delineati in collaborazione con l’Università degli Studi Carlo Bo e il Comune di Urbino, patrocinatori dell’evento.

Condurrà la serata Lara Ottaviani, nota giornalista urbinate, che chiamerà sul palco per i saluti istituzionali: Maurizio Gambini, Sindaco di Urbino, Giuseppe Paolini, Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, Lino Gobbi, Presidente del Parco Interregionale Sasso Simone e Simoncello e Filippo Martelli, Vicepresidente CAI Montefeltro.



Numerosi e di notevole interesse gli interventi previsti dalla scaletta che sarà aperta da Vieri Fusi, Prorettore Vicario Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con una “Introduzione e riflessione su transizione ecologica e ruolo delle aree protette”. Seguirà Elena Viganò, Prorettrice alla Sostenibilità e valorizzazione delle differenze, che aprirà le riflessioni con il suo contributo dal titolo: "Perché un parco? Ruolo e impatti delle aree protette sul territorio".



La serata, che prevede la proiezione di diversi video promozionali ideati dal Parco, con accenti su tematiche diverse, metterà un primo risalto su uno dei tanti modi di fruire e vivere l’area protetta cioè attraverso lo sport e, nello specifico, attraverso l’utilizzo della mountain bike, video che introdurrà l’intervento: "Vivere il Montefeltro... con un altro punto di vista", di Andrea Spagna Sindaco di Frontino e Presidente dell'Unione Montana del Montefeltro, nonché titolare di “Montefeltro Bike, e-bike & outdoor esperience”. Riflessione che troverà approfondimenti anche attraverso il contributo Fabio Musso, Prorettore alla Terza Missione e Public Engagement, con l’intervento: "La valorizzazione turistica di parchi naturali e aree protette: un approccio ecosistemico".



Al giornalista urbinate di QN - Il Resto del Carlino e autore di Due minuti di storia, Giovanni Lani il compito di portare lo sguardo sul valore storico del "Sasso di Simone, suggestione per l'immaginario" anticipando al pubblico il trailer del documentario dal titolo “Sasso di Simone” realizzato in collaborazione con l’Università di Urbino e l’Ente Parco, lavoro di prossima pubblicazione. Lani sarà seguito, nell’intento di suggerire nuove strategie di comunicazione per il Montefeltro e il suo territorio, dal contributo di Daniele Sacco, Docente di Archeologia cristiana e medievale: "Raccontare storie giuste nel Montefeltro".



Marco Menichetti, Docente di Geologia strutturale, con il contributo "Il territorio del Parco tra geologia e cambiamenti climatici", chiuderà la sequenza di interventi scientifici attraverso l’approccio di una disciplina che ci permette di leggere oggi i segni antichi del nostro paesaggio e che è tutt’ora al centro di attenzione per una più completa gestione del paesaggio rurale e urbano.



A Roberto Sartor, Irene e Linda Valenti -“Chiocciola la casa del nomade”- spetterà infine la presentazione del progetto Microcosmi e del calendario eventi 2023 che, assieme ai nuovi video realizzati da Omar Cappelli, dell’agenzia creativa House of Glam, condurranno i partecipanti nel cuore verde del Parco, e lungo sentieri già segnati tra suggestioni poetiche e nuovi sguardi sulla natura che ci circonda.



A sottolineare l’importanza del Parco anche come volano per il turismo di tutto il territorio regionale, sarà la chiusura di Stefano Aguzzi Assessore ai parchi e riserve naturali della Regione Marche.



L’incontro serale verrà preceduto da un Trekking urbano "Urbino e il suo Paesaggio" realizzato in collaborazione con la sezione CAI Montefeltro e le guide ambientali escursionistiche di Chiocciola la casa del nomade: ore 18.30 - Ritrovo e partenza al Monumento a Raffaello, in Piazzale Roma, Urbino, ore 19.30 – Fine trekking e arrivo alla Sala del Maniscalco per una degustazione di prodotti tipici locali prima dell’incontro delle 21.00 (evento gratuito con prenotazione obbligatoria al n. 328 7268745).