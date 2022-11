Da Riccione a Cattolica, ecco come richiedere i contributi anti crisi

Attualità

Cattolica

| 13:43 - 29 Novembre 2022

Foto di repertorio.



Dal 14 novembre al 20 dicembre 2022 (ore 12) è possibile presentare domanda per un contributo distrettuale a sostegno dei nuclei familiari per il contrasto alla crisi economica. Il bando riguarda i comuni di Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Montecolombo, Morciano di Romagna, Riccione, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Sassofeltrio. Per informazioni è attivo il numero telefonico 0541 428911



COME FARE DOMANDA



Requisiti necessari per la compilazione:



Cittadinanza Italiana oppure Cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea oppure Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e ss.mm.



ISEE 2022 (ordinario o corrente) in corso di validità del nucleo familiare, con un valore compreso tra 12.000,00 e 28.000,00 e con un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad € 15.000,00.



Il Nucleo familiare non deve avere la proprietà di un veicolo di potenza superiore a 120 c.v. o 88Kw immatricolato negli anni 2020-2021-2022.



Tessera sanitaria del dichiarante valida in quanto il contributo verrà accreditato su tale documento con il sistema voucher elettronici, attivato in collaborazione con società specializzata, che potrà essere utilizzato negli esercizi inseriti nell'elenco pubblicato sui siti istituzionali dei Comuni del Distretto.



Identificativo domanda: il richiedente riceverà al proprio indirizzo e-mail il numero di protocollo associato alla domanda, tale numero dovrà essere conservato scrupolosamente per poter accedere alla consultazione anonima della graduatoria. Si precisa che l'invio della ricevuta da parte del protocollo non è immediato.