Vandali in azione a Sant'Andrea in Besanigo, danneggiato gazebo

Cronaca

Coriano

| 12:16 - 29 Novembre 2022

Il gazebo danneggiato, nella gallery l'oggetto usato per il danno.

Danneggiato un gazebo di legno al parco Bellini di S. Andrea in Besanigo. Un cittadino ha documentato l’incivile gesto con alcune fotografie fatte pervenire all’amministrazione che ha provveduto a sua volta a segnalare immediatamente l’accaduto alle forze dell’ordine.



“Qualcuno si è divertito a deturpare un’attrezzatura pubblica a disposizione della collettività, ossia uno dei pali di legno sui quali si sorregge la tettoia del gazebo posizionato pochi mesi fa nel parco di S. Andrea in Besanigo assieme all’installazione di nuovi giochi, nuove reti al campo da calcio e una rinnovata illuminazione - commenta il sindaco Gianluca Ugolini –. Sul tetto del gazebo è stata ritrovata una sega utilizzata con tutta probabilità dagli autori dell’atto vandalico. Dietro chi rinnova e abbellisce i luoghi pubblici con servizi messi a disposizione di tutta la comunità, dai bambini, alle famiglie alle persone anziane, c’è chi preferisce deturparli. Chiedo il massimo impegno per indentificare i responsabili di questo grave atto, per questo chi ha visto qualcosa è invitato a contattare le forze dell’ordine”.