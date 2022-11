Eventi a Rimini, dall'accensione delle luminarie agli spettacoli alle colazioni in Teatro

Eventi

Rimini

| 11:59 - 29 Novembre 2022

Il Presepe del Mercato Coperto.

A Rimini una settimana di appuntamenti aspettando l’atmosfera delle feste natalizie, con il momento clou sabato 3 dicembre quando si accenderanno le luci sulla città dando il via ‘ufficiale’ alle iniziative de Il Capodanno più lungo del mondo. Tante le iniziative natalizie, insieme a mercatini, presepi e la pista ghiaccio nel villaggio di Natale in piazzale Fellini che, dal 3 dicembre, accompagnano l’arrivo delle feste.



Si parte con il Teatro Galli e l’ultimo concerto di musiche da camera de I Musici con Giuseppe Gibboni al violino per il tradizionale evento offerto alla città per volere e in ricordo di Minnie Torsani (mercoledì 30 novembre ingresso gratuito), mentre per l’approfondimento Parole per la musica, domenica 4 dicembre è previsto l’incontro di guida all'ascolto a cura di Alberto Batisti.



Per la Stagione Teatrale di prosa e danza, il 29 novembre va in scena ‘L’Oreste’ con Claudio Casadio che dà vita a un personaggio indimenticabile di Francesco Niccolini.



Nel mese di dicembre non mancano i momenti dedicati allo sport fra mondiali di Danza Sportiva alla Fiera di Rimini (dal 2 al 4 dicembre) e la cerimonia annuale che premia e celebra i Campioni del Mondo in tutte le discipline motociclistiche al Palacongressi (1 – 4 dicembre).



Al nuovo Palazzo dello Sport (RDS Stadium) arriva Alis, presentato da Le Cirque World’s Top Performers con equilibristi, acrobati, giocolieri, clown, cantanti e musicisti, che rappresentano l’élite mondiale delle arti circensi contemporanee (2,3,4 dicembre).



Al Palazzo del Fulgor si può ancora visitare la mostra fotografica ‘La prima notte di quiete 50 anni dopo’, con foto dal set del film di Valerio Zurlini (Italia 1972, 132’), per ricordare il film ambientato e girato a Rimini. Al Palazzo Buonadrata è prevista invece una nuova visita guidata lungo il suggestivo percorso espositivo allestito nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, che consente di proporre al pubblico decine di opere dal Cinquecento fino ai giorni nostri finora mai esposte al pubblico (2 dicembre ore 18)



Per scoprire le bellezze del centro storico è sempre possibile scegliere fra diverse visite guidate alla scoperta della città fra Fellini Museum e, per tutto il mese di dicembre (la domenica), l’area archeologica scoperta durante gli scavi per la ricostruzione del Teatro Galli. Un’occasione unica per ammirare la Rimini sotterranea con la domus del Teatro Galli.

Questa settimana i City Tour di VisitRimini propongono una visita alle Meraviglie della città (domenica 4 dicembre ore 10.30), mentre alle 9.30 è possibile prenotare una deliziosa colazione gourmet nella meravigliosa cornice del bar del Grifone, con vista in prima fila sulla piazza medievale di Rimini.







Continuano gli appuntamenti di Biblioterapia con Roberto Battiston, professore ordinario di fisica sperimentale all’Università di Trento, che domenica 4 dicembre al Museo della Città presenta il suo ultimo libro L’alfabeto della natura, La lezione della scienza per interpretare la realtà. In Cineteca giovedì 1 dicembre, la Rassegna Fellini Open presenta Ginger e Fred con il film ‘Siamo qui per provare’ di Greta De Lazzaris e Jacopo Quadri e la presentazione del libro ‘Tre film: il teatro riscrive il cinema’ di Daria Deflorian e Antonio Tagliarini.

Al Teatro degli Atti, il 6 dicembre, appuntamento con il Jazz con AB Rimini Big Band in concerto diretta dal m° Renzo Angelini.



Dal 2 dicembre al via anche C’entro facile, i trenini gratuiti che dai principali parcheggi portano in centro storico.





In evidenza







martedì 29 novembre 2022



Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

L'Oreste. Quando i morti uccidono i vivi



Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2022/2023 - TURNO D - Altri percorsi



Il programma del turno D-altri percorsi, si apre con L’Oreste di Francesco Niccolini, per la regia di Giuseppe Marini, prodotto da Società per Attori e Accademia Perduta / Romagna Teatri, in collaborazione con Lucca Comics & Games.



Claudio Casadio dà voce a un uomo abbandonato da bambino in orfanotrofio e da adulto internato in manicomio: un racconto delicato sull’abbandono e sull’amore negato che dialoga e si anima coi disegni di Andrea Bruno, uno dei migliori illustratori italiani. Un’interazione continua tra teatro e fumetto animato



Ore 21. Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it







mercoledì 30 novembre 2022



Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

73° Sagra Musicale Malatestiana: I Musici



Musica da Camera al Teatro Galli



Le Danze rumene di Bartok incontrano una originale trascrizione del balletto delle Quattro Stagioni dai Vespri siciliani di Verdi nel concerto de I Musici, accanto alle pagine virtuosistiche di Wieniawski e Paganini interpretate dal giovanissimo violinista Giuseppe Gibboni che si è aggiudicato l’ambitissimo primo premio al Concorso Paganini.



Ore 21.00 Ingresso gratuito. Evento offerto alla città per volere e in ricordo di Minnie Torsani. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it







1 - 4 dicembre 2022



Rimini

Fim General Assembly & Fim Awards

La cerimonia annuale che premia e celebra i Campioni del Mondo in tutte le discipline motociclistiche, che nel 2021 si tenne a Montecarlo, fa tappa a Rimini, tra il palacongressi e il teatro Galli. Quattro giorni di lavori e sessioni al Palacongressi e una serata, sabato 3 dicembre, in cui saranno premiati i campioni delle varie discipline, dalla MotoGp alla Superbike fino ai campionati Speedway e Motocross.

A cura di Federazione motociclistica italiana e Moab. Ingresso su invito.





Dal 2 al 4 dicembre 2022

Fiera di Rimini

Campionati del mondo di Danza Sportiva

Rimini capitale della Danza Sportiva mondiale con gli Europei di Danze Standard, i Mondiali di Danze Latino-Americane per la categoria Youth 16/18 anni, i Mondiali Standard Senior II e l'evento clou, ovvero il Campionato del Mondo Adulti Danze Standard dove i campioni italiani Debora Pacini e Francesco Galuppo concorrono con l'ambizione di aggiudicarsi la medaglia d'oro.



La tre giorni di gara propone agli spettatori una concentrazione di grandi stelle della Danza Sportiva in uno splendido connubio tra gesto atletico e arte, dove lo sport diventa spettacolo.



Assegnati dalla World Dancesport Federation alla Federazione Italiana Danza Sportiva, i Campionati del mondo hanno un programma che prevede 19 competizioni, tutte di altissimo livello internazionale con la partecipazione di atleti provenienti da oltre 50 paesi.



Info: www.federdanza.it







2 - 3 - 4 dicembre 2022



Rimini, palazzo dello sport, Piazzale Pasolini 1/C



Le Cirque Alis Christmas – Gala



Lo show rivelazione Alis, con le stelle mondiali del circo moderno. Un Gran Galà internazionale dell’eccellenza circense contemporanea. Lo spettacolo Alis è presentato da Le Cirque World’s Top Performers, un progetto che interpreta e promuove il circo moderno senza animali. In scena per 90 minuti equilibristi, acrobati, giocolieri, clown, cantanti e musicisti, che rappresentano l’élite mondiale delle arti circensi contemporanee.



Ore 21. Biglietti su www.ticketone.it - www.alisticket.it Info: www.lecirquewtp.it







da venerdì 2 a domenica 3 dicembre 2022



150° Corpo degli Alpini (1872 - 2022)



Il 3 dicembre verrà inaugurato al Parco Fabbri di Rimini il monumento dedicato al 150º anniversario di costituzione del Corpo degli alpini.



Per l’occasione nelle giornate di venerdì, sabato e domenica è possibile visitare la mostra fotografica, dedicata al 150°, allestita sotto i portici del Palazzo Comunale (piazza Cavour).



Venerdì 2 dicembre, ore 14.30, apertura mostra fotografica in Piazza Cavour e alle 18.00 al Cinema Fulgor 150 di storia Alpina con Sergio Stefani e musica Fanfara sezione Abruzzi



Sabato 3 dicembre, dalle 10.15 al Parco Fabbri – ammassamento, schieramento rappresentanze, onori al Labaro e alzabandiera a seguire inaugurazione monumento e discorsi autorità.







domenica 4, 11 e venerdì 16 dicembre 2022



Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

73° Sagra Musicale Malatestiana: Parole per la musica



Incontri di approfondimento a cura di Fabio Sartorelli, Alberto Batisti, Giulia Vannoni, Paolo Marzocchi, Umberto Curi. Dieci appuntamenti rivolti all’approfondimento delle proposte presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana 2022 grazie alla partecipazione di storici della musica e autorevoli divulgatori.

Domenica 4 dicembre: Incontro di guida all'ascolto con Alberto Batisti, in preparazione ai concerti in programma. I sepolcri senza pace di Verdi. La Messa da Requiem.

Domenica 11 dicembre: Fabio Sartorelli presenta I luccicanti boschi di Schiaccianoci. Lettura del balletto Lo Schiaccianoci di Cajcovskij, con videoproiezioni ed esempi al pianoforte.

Venerdì 16 dicembre: Umberto Curi presenta ‘Un uomo senza nome. Alle origini del mito di Don Giovanni’.

Orario: domenica ore 17.00 – venerdì ore 21.00. L'ingresso è libero senza prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili. Info: 0541.704296 www.sagramusicalemalatestiana.it







Iniziative di Natale







Sabato 3 dicembre 2022



Rimini



Luci di Natale



si accendono le luci di Natale sulla città. Ottanta chilometri di luci, per 7 tipi di decoro differenti e 12 tipologie di diverse strutture a terra 3D, porteranno l’atmosfera delle feste da Miramare a Torre Pedrera, passando per i borghi e il centro storico, fino alle zone di San Vito, Gaiofana, Santa Giustina, Corpolò. Luci tradizionali, luci calde di colore bianco, oro e rosso illuminano Piazza Cavour con un soffitto di stelle, il grande Platano accanto al teatro Galli e gli alberi della Piazza dei Sogni. Non mancheranno il grande albero di Natale in piazza Tre Martiri e piazza Cavour e gli angeli tridimensionali all’Arco d’Augusto. Composizioni natalizie luminose sulla piazza della stazione preparano una calda accoglienza a chi arriva in città, mentre un veliero luminoso illumina Piazzale Boscovich, tra la spiaggia e il porto. Ad accendere la magia del Natale (alle ore 17 circa) un suggestivo conto alla rovescia che creerà l’attesa in pieno clima natalizio: marching band e cori natalizi per le vie del centro storico, una bella cartolina natalizia pensata anche per i più piccoli. Orario: dalle 16:00 alle 18:00







3 dicembre 2022 – 8 gennaio 2023

Rimini, piazzale Fellini

Villaggio di Natale e pista di pattinaggio su ghiaccio



Nel cuore di Marina Centro nella splendida cornice del Grand hotel, sorge un villaggio natalizio ‘vista mare’ con casette in legno, una pista di ghiaccio di 400 metri quadrati per pattinare sul ghiaccio e volteggiare con i pattini a due passi dal mare. Per i più piccoli giostre e giochi, oltre a una pista dedicata, mentre un grande tendone sulla Rotonda del Grand Hotel accoglie un’area spettacoli dove i giorni festivi e prefestivi e per tutto il periodo delle vacanze di Natale si susseguiranno animazione e spettacoli sia gratuiti che a pagamento per tutti. Luminarie e decorazioni natalizie renderanno l’atmosfera ancora più suggestiva, mentre le mascotte più amate si faranno fotografare con i bambini.

L'accesso in pista e il noleggio pattini sono a pagamento.

Orario apertura villaggio e pista di pattinaggio: feriali 14.30 – 22.00; festivi e prefestivi e vacanze scolastiche 10.00 – 13.00 / 14.30 22.00. Info: 3356288262







venerdì 2 dicembre 2022

Laboratorio Aperto Rimini Tiberio

"Stelle senza nome"

Laboratori creativi per bambini a tema natalizio a cura della Compagnia Le-Pupazze

Un laboratorio per bambini da 5 a 10 anni, per andare oltre allo stereotipo della classica stella



Orario: 16.30-18.00. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 0541704485 Info: www.bibliotecagambalunga.it







sabato 3 dicembre 2022



Rimini, centro storico



Natale con i tuoi



Il coro della scuola comunale di musica G. Faini di Santarcangelo allieterà il pomeriggio con canti natalizi percorrendo le principali piazze e vie del centro storico di Rimini e indossando costumi natalizi da Babbo Natale, Elfo, Renna e Albero di Natale.



L’ensemble, che si esibirà, è formato da 18 componenti di cui 15 coristi diretti da Patrizia Zangoli e due musicisti professionisti docenti della scuola di musica, che suoneranno rispettivamente chitarra e fisarmonica. Info: 3334432433 pippifilu@gmail.com







3, 4, 8, 10, 11, 17, 18, 24, 26, 31 dicembre 2022; 6, 7, 8 gennaio 2023



Viserba, piazza Pascoli



Wonderland, il Natale a Viserba



Viserba festeggia le festività natalizie con il Villaggio di Babbo Natale e gli Elfi, dove i bambini possono portare le letterine a Babbo Natale.



Quattordici giornate di festa tra dicembre e gennaio, con le bancarelle e le casette di legno dei mercatini artigianali. Nel pomeriggio spettacoli e intrattenimento per tutte le età.



Il Villaggio di Babbo Natale è aperto dalle 10 alle 19.30.



Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba







dal 1° dicembre all’8 gennaio 2022



Rimini, via Maffei, 11



Presepe artigianale: l'opera meccanica di Alberto Minelli



Il signor Alberto Minelli apre la sua abitazione a chi volesse visitare i suoi presepi meccanici. Tre diverse installazioni, realizzate in 3 stanze separate, un presepe meccanico principale di grandi dimensioni, ed altre due creazioni che celebrano il Natale, una sugli antichi mestieri, l'altra che rappresenta un borgo cittadino. Per visitarlo prenotare ai numeri 0541 390693 (ore pasti) - 320 6920653 Ingresso gratuito







dal 3 dicembre 2022 al 9 gennaio 2023



Mercato Centrale Coperto di Rimini



Presepe Gualtieri al Mercato Coperto



Il Consorzio Operatori Mercato Centrale Coperto ospita, per il secondo anno consecutivo, all’interno del reparto ortofrutta, un Presepe realizzato dalla Famiglia Gualtieri per valorizzare un luogo di tradizione come il Mercato Coperto attraverso un simbolo delle Festività Natalizie.



Orario: 7:00-19:45. Ingresso libero



Info: mercato.coperto@virgilio.it - www.facebook.com/mercatocoperto.rimini/







Altri appuntamenti







da lunedì 28 a mercoledì 30 novembre 2022



Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

La Grande Arte al Cinema



Botticelli e Firenze. La nascita della bellezza



Nell'ambito della rassegna un film che fa rivivere la Firenze delle botteghe attraverso la vita di Botticelli, le collaborazioni, le sfide e i successi.



E' possibile ritrovare la sua massima espressione in opere come Primavera e Nascita di Venere.



Raffinato disegnatore, ritrattista rivoluzionario, straordinario interprete del suo tempo, Sandro Botticelli è considerato l’inventore della Bellezza.



Orario: lunedì 28 e martedì 29 novembre ore 21; mercoledì 30 novembre ore 17 e 21.



Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it





Fino al 19 dicembre 2022



Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162 - Rimini centro storico

Donne Pulp



Il Cinema Fulgor, lo storico cinema dei sogni di Federico Fellini nel centro di Rimini, propone una rassegna rivolta al fenomeno pulp dedicato all'amore e alle relazioni fra donne:



Lunedì 28 novembre ore 21 Deserts hearts - Cuori nel deserto di Donna Deitch (1985)



Lunedì 12 dicembre ore 21 Loving Highsmith di Eva Vitija (2022) in anteprima un documentario ricco di nuove informazioni sulla vita della scrittrice Patricia Highsmith.

Lunedì 19 dicembre ore 21 Carol di Todd Haynes (2015)

E' consigliato l'acquisto del biglietto online: www.cinemafulgor.com







Tutti i martedì 2022

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino - Rimini centro storico

Proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor

ultimo appuntamento di settembre al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum.

29 novembre: I CLOWNS di Federico Fellini (Italia 1970, 93’)

6 dicembre, TOBY DAMMIT (Italia 1968, 37’)



Ore 16.00. L'ingresso incluso nel biglietto di visita al Fellini Museum o, per il solo Palazzo del Fulgor, ingresso al costo di 3 € Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it







giovedì 1 dicembre 2022



Cineteca Comunale, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Ginger e Fred



Un libro, uno spettacolo, un documentario alla Cineteca Comunale



Proiezione del Film ‘Siamo qui per provare’ di Greta De Lazzaris e Jacopo Quadri (Italia 2022, 88’). A seguire presentazione del libro ‘Tre film: il teatro riscrive il cinema’ di Daria Deflorian e Antonio Tagliarini (Sossella 2022)



Il film documenta la produzione dello spettacolo teatrale di Daria Deflorian e Antonio Tagliarini 'Sovrimpressioni' liberamente ispirato a Ginger e Fred di Federico Fellini. Girato nei teatri svuotati dalla pandemia a Roma, a Rimini e in Francia, è stato presentato tra gli eventi speciali della Mostra del Cinema di Venezia.



Intervengono Jacopo Quadri, Antonio Tagliarini, e Rossella Menna.



Ore 20.30. Ingresso libero Info: 0541 704302 cineteca@comune.rimini.it







dall'1 al 4 dicembre 2022



Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano



Moonage Daydream



Rassegna Bowie days: Il Film di Brett Morgen e il concerto dei Rangzen



Il Cinema Tiberio propone 4 serate dedicate a David Bowie con il documentario Moonage Daydream (1, 3, 4 dicembre 2022) e il concerto tributo della band riminese 'Rangzen', dedicato al Duca Bianco (2 dicembre 2022).



Il film è proposto nella versione in lingua originale inglese, con sottotitoli in italiano. Il regista Brett Morgen svela come ha lavorato all’opera monumentale dedicata a David Bowie. Un racconto che fa entrare nel suo mondo più intimo, e che riesce a svelare il mistero della più misteriosa delle icone rock.



Prevendita dei biglietti sul circuito Liveticket: www.liveticket.it/cinematiberio



Orario: film (1 e 4 dicembre) ore 21; 3 dicembre ore 16; concerto: 2 dicembre ore 21



Ingresso a pagamento. Info: 328 257148 info@cinematiberio.it







giovedì 1 e 15 dicembre 2022



Museo della Città (Sala del Giudizio), via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Lingue di Confine: Donne in dialetto. Lingua madre e poete di Romagna



Ritorna Lingue di confine, il ciclo di incontri dedicati al dialetto nell'arte contemporanea, a cura di Fabio Bruschi, organizzatore culturale di lungo corso che ha ideato la rassegna nel 2010.



Promossa dai musei comunali di Rimini, l'edizione 2022 è intitolata Donne in dialetto. Lingua madre e poete di Romagna ed è dedicata alla ricca produzione poetica femminile in dialetto del territorio riminese e non solo. Quattro gli incontri in programma.



Lidiana Fabbri e Marcella Gasperoni saranno ospiti giovedì 1 dicembre, con Dialetto e Genius Loci. Francesco Gabellini introduce Lidiana Fabbri. Gualtiero Gori introduce Marcella Gasperoni.



Ultimo appuntamento giovedì 15 dicembre con Nuove voci dal cuore della Romagna. Giuseppe Bellosidialoga con Agnese Fabbri. Annalisa Teodorani presenta la poesia di Laura Turci.

A introdurre e accompagnare le poete nel racconto di sé, sono profondi conoscitori della materia come Giuseppe Bellosi, Francesco Gabellini, Rita Giannini e Gualtiero Gori, mentre Attilia “Tilla” Pagliarani donerà al pubblico la sua Giuliana Rocchi.



Accoglienza dalle ore 16.30, inizio incontro ore 17. Ingresso libero







venerdì 2 dicembre 2022

Rimini, Teatro degli Atti, via Cairoli 42

Sergio Casabianca canta I Nomadi

Un tributo ai Nomadi dell’epoca d’oro di Augusto Daolio, di cui vengono riproposte le canzoni più celebri: Ho difeso il mio amore, Ma che film la vita, Crescerai, Stagioni, e tante altre ancora. Un viaggio alla riscoperta di una voce e di un gruppo che hanno fatto la storia della musica italiana. Tra i vari brani “Io ci credo ancora”, di cui è autore Sergio Casabianca e che era stato inserito dalla band nella raccolta del 2017 “Nomadi dentro”.



Con: Sergio Casabianca (voce e chitarra), Lucia Solferino (violino e cori), Massimo Ferri (batteria), Giuseppe Zanca (basso), Michele Scarabattoli (fisarmonica e cori), e alle tastiere il giovanissimo Ricky Scarabattoli. Immagini video Marco Baldazzi. A cura dell’Associazione Culturale Sorrido Libero. Ore 21. Info e prenotazioni: 335 1207464







domenica 4 dicembre 2022



Rimini, Istituto Superiore di Studi Musicali 'G. Lettimi', via Cairoli, 44

Concerti degli Studenti



Per cinque domeniche, nell'auditorium dell'Istituto Lettimi, si tiene la stagione autunnale dei concerti degli studenti accademici, selezionati attraverso audizione nei mesi scorsi.



I primi quattro appuntamenti (6, 13, 20, 27 novembre) sono stati dedicati a studenti del Lettimi, mentre l'ultimo (4 dicembre) vedrà sul palcoscenico studenti del Conservatorio "B. Maderna" di Cesena. Ore 11. Ingresso libero Info: 0541 793840 istitutolettimi@gmail.com







domenica 4, 11, 18 dicembre 2022



Rimini, Museo della Città (Sala del Giudizio Universale), via Tonini, 1

Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) con i libri

Il coraggio della conoscenza, il potere dell'immaginazione



Torna, per la XIII edizione, il ciclo di lezioni magistrali e presentazioni di libri dedicato alla comprensione del mondo contemporaneo curata dalla Biblioteca Gambalunga. “Il coraggio della conoscenza, il potere dell’immaginazione” è il titolo che chiama scienziati e filosofi, intellettuali e creativi, attraverso le proprie ricerche e i propri libri, a proporre percorsi di riflessione utili per affrontare l’incertezza e la complessità del tempo presente. Due le idee guida intorno a cui si snoda il progetto: il coraggio di affrontare con mente aperta la complessità presente, l'energia creativa per immaginare il futuro.



Domenica 4 dicembre Roberto Battiston, professore ordinario di fisica sperimentale all’Università di Trento, presenta il suo ultimo libro L’alfabeto della natura, La lezione della scienza per interpretare la realtà, sostenendo l’irrinunciabilità del metodo scientifico come strumento di conoscenza e comprensione dei fenomeni complessi.



Si prosegue domenica 11 dicembre con Pietro Del Soldà e il suo ultimo libro La vita fuori di sé. Filosofia dell'avventura. Il tema dell’avventura come soluzione coraggiosa dell’imprevisto, come possibilità di superare la paura andando incontro al nuovo.



La conclusione della rassegna domenica 18 dicembre, è affidata ad Annalisa Corrado, ingegnera esperta nel settore della transizione ecologica, ecologista e attivista per la giustizia climatica racconterà come Le ragazze salveranno il mondo, un viaggio nella storia del movimento ecologista scandito dal contributo determinante delle donne.



Ore 17.00 Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili



Info: 0541 704486







4, 18 dicembre 2022 - 8 gennaio 2023

Rimini, Teatro Galli, Bar Grifone

Colazione al Teatro Galli

Una deliziosa colazione gourmet nella meravigliosa cornice del bar del Grifone, il salotto del rinnovato foyer del Teatro Galli con vista in prima fila sulla piazza medievale di Rimini.

Ore 9.30 A pagamento. Info: www.visitrimini.com/esperienze/317896-colazione-al-teatro-galli







lunedì 5 e mercoledì 14 dicembre 2022

Rimini, Cinema Fulgor e Cinema Settebello



Cantando sotto la Pioggia

(VOS sub ita) (1952) di Stanley Donen



Per la serie Cinema Ritrovato - Cineteca di Bologna



Hollywood 1927. Don Lokwood, attore del cinema muto, è l'idolo degli spettatori che amano l'avventura. Ma la Warner ha prodotto Il cantante di jazz, primo film parlato, e, improvvisamente, attori e storie diventano superati. Occorre dunque correre ai ripari. Fra le tante invenzioni ecco il doppiaggio, una vera e brava cantante darà la sua voce alla diva. In tutto questo Gene Kelly balla col suo amico Donald O'Connor e amoreggia con Debbie Reynolds. In replica mercoledì 14 dicembre al Cinema Settebello

ore 21:00 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com







da lunedì 5 a mercoledì 7 dicembre 2022



Rimini, Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Borgo San Giuliano



Anna Frank e il diario segreto



Rassegna ACEC La Grande Luce 2022



Un adattamento del regista Ari Folman del celeberrimo Diario di Anna Frank, che ci farà affrontare un viaggio avventuroso alla scoperta del mondo di oggi.



Orario: lunedì 5 e martedì 6 dicembre alle ore 21; mercoledì 7 dicembre alle ore 17 e 21



I biglietti on line su www.liveticket.it/cinematiberio Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it







martedì 6 dicembre 2022

Rimini, Teatro degli Atti



AB Rimini Big Band in concerto



Ecco il Jazz



diretta dal m° Renzo Angelini



Appuntamento con il Jazz, quello autentico delle Big Band e dei loro virtuosi solisti, presentato da Filarmonica città di Rimini



Ore 21 Ingresso libero su prenotazione con messaggio whatsapp al numero 3316468363. Prenotazioni attive 7 giorni prima del concerto. Info: FB: Bandacittadirimini - www.bandacittadirimini.it





