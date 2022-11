Calcio giovanile, Gabicce Gradara: per Juniores e Giovanissimi 2009 resa con onore

Sport

Gabicce Mare

11:55 - 29 Novembre 2022

La squadra Giovanissimi 2009 del Gabicce Gradara.



In campo nel week end in campionato solo Juniores e Giovanissimi 2009



JUNIORES



Sant’Orso Fano – Gabicce Gradara 3-1



Bella partita tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto su un campo reso pesante dalla pioggia. Il Gabicce Gradara parte subito all’attacco con Magi e Andreani impegnano il portiere avversario su punizione. Ma al 13′ è il S.Orso che va in gol con Antonioni sugli sviluppi di una calcio d'angolo (1-0). Il Gabicce Gradara risponde al 17′, con Magi che serve a Gaggi una palla che non può sbagliare (1-1). Il S.Orso accusa il colpo e nel giro di un minuto Gaggi e Magi creano due pericoli nell’ area avversaria. La squadra locale va vicino al gol al 32′ con una palla che attraversa l'area piccola della porta senza che nessuno la spinga dentro.



I ragazzi di mister Gaudenzi, nonostante la differenza di età (cl. 2006) combattono su ogni pallone e si fanno insidiosi con due tiri dalla distanza di Magi e Semprini. Prima dello scadere della prima frazione il S. Orso passa in vantaggio con Iennaco che intercetta un corto rinvio e insacca da fuori area (2-1).



Nel secondo tempo, il S. Orso parte forte e va più volte vicino al terzo gol, ma Francolini si fa trovare pronto e respinge gli attacchi. Al 65′ la squadra locale va in gol ancora sugli sviluppi di un calcio d'angolo che trova la sfortunata deviazione di Magi (3-1). Il Gabicce Gradara prova a reagire proprio con Magi che su punizione impegna il portiere. Al 70′ il Gabicce Gradara va in gol con Fuzzi, ma il gol viene annullato dall’arbitro per un fuorigioco dubbio. Al 75′ Francolini si rende ancora protagonista di un’ottima parata. La squadra locale cerca la quarta segnatura ma il subentrato Borselli si supera con un doppio intervento. Il Gabicce Gradara cerca di accorciare le distanze e sul finale colpisce il palo con Gaddoni.



Il Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro in casa, sabato 3 dicembre 2022 alle ore 17:30 contro il Villa S. Martino.



GABICCE GRADARA: Francolini(35′ s.t. Borselli), Andreani (14′ s.t. Battistelli), Mancini, Semprini, Della Chiara, Magi, Bacchini (37′ s.t. Giunchi), Fuzzi, Petese (12′ s.t. Gaddoni), Gaggi, Giacchetti ( 2′ s.t. Moutatahhir). A disp. Fr



GIOVANISSIMI



Fermo il campionato, i Giovanissimi 2008 in amichevole con il San Marino (campionato pro) sono stati sconfitti con il punteggio di 8-0.



Giovanissimi cadetti 2009



Carissimi Fano – Gabicce Gradara 2-1



Partita molto combattuta e giocata da entrambi ad alti ritmi. Avversari subito in vantaggio al 5′ su incursione centrale. Superiorità territoriale per gli ospiti fino al pareggio su calcio piazzato di un ottimo Ferraj. Secondo tempo equilibrato e vantaggio dei padroni di casa al 55′. Forcing del Gabicce con palo di Luzi dopo calcio d’angolo. Finisce la partita favore dei padroni di casa. Ottima prova dei cadetti contro un Carissimi con nove undicesimi della classe 2008.



GABICCE GRADARA: Barbieri (65’ Valentini), Ricci (40′ Benedetti) , Mosconi( 65′ Rossini), Luzi, Buscaglia, Del Bene, (65′ Tucci) Fosca (60′ Foschi) , Gaudenzi (55’ Orazi), Falcioni, Ferraj, Ballarini (65′ Mascarucci). All Mendo-Baffioni