Rimini, tredici start up si contendono il montepremi da 20mila euro

| 11:08 - 29 Novembre 2022

Martedì 6 dicembre si svolgerà l'evento di premiazione della XXI edizione di Nuove Idee Nuove Imprese. Appuntamento alle 16 al Cinema Fulgor di Rimini (Corso d'Augusto, 162).



Tredici idee imprenditoriali sono in gara per aggiudicarsi il montepremi di 20 mila euro oltre a una serie di benefit messi in palio.



Insieme alla proclamazione dei vincitori sono in programma gli interventi degli imprenditori Francesco Mondora, Daniele Mingucci e Maurizio Camurani che daranno testimonianza delle loro esperienze offrendo contributi d'ispirazione a tutti i partecipanti con un focus sul perché sia importante la collaborazione tra startup e imprese... non a caso il titolo: Startup vitamine d'impresa!





Il pomeriggio sarà moderato da Diego De Simone e vedrà anche la presentazione dei risultati preliminari del progetto RESPONSE (StaRtup di succESso: l'impatto di Pratiche di Open iNnovation e SostEnibilità) dell'Area Ingegneria Gestionale - Università degli Studi della Repubblica di San Marino.



L'evento è organizzato in collaborazione con Fattor Comune e la partecipazione è gratuita previa iscrizione qui.



A seguire le startup finaliste presenteranno la propria idea di business attraverso un pitch che, in soli pochi minuti, dovrà convincere la giuria e da quest'anno, il pubblico, che potrà votare.