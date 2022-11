Calcio Eccellenza: Pietracuta, al Bindi c'è il Del Duca Grama

Sport

Pietracuta di San Leo

| 10:25 - 29 Novembre 2022

Gianni Fratti.



Domani (mercoledì 30 novembre), alle 14.30, il Pietracuta ospita il Del Duca Grama per il recupero della 15esima giornata, non disputata per gli impegni, nella nazionale sammarinese, di alcuni tesserati rossoblu.



Per il Pietracuta è un'occasione ghiotta in chiave salvezza: vincendo con l'ultima in classifica, la squadra di Fregnani aggancerebbe il Classe a 16 punti, a -4 dal Tropical Coriano e dalla zona salvezza diretta. Proprio il Classe è stata l'unica squadra a sconfiggere il Pietracuta negli scontri diretti, dove altrimenti Fratti e compagni hanno fatto bottino pieno, superando Valsanterno e Sant'Agostino in trasferta, la Comacchiese in casa. La gara con il Del Duca Grama e "l'incrocio" dell'11 dicembre con il Cattolica saranno dunque cruciali, ma in mezzo ci sono anche la sfida casalinga con il Coriano e la trasferta sul campo del Masi Torello. Il 2022 del Pietracuta, un anno che comunque è entrato nella storia societaria grazie alla storica promozione in Eccellenza, si concluderà al Bindi con il Sant'Agostino, altra occasione per portare a casa il bottino pieno.



Nel contempo il ds Sandro Conti dovrà cercare di puntellare la squadra nel mercato di riparazione, compito non facile (le casse rossoblu non permettono troppi voli pindarici), ma l'uomo che ha costruito un ciclo vincente non si tirerà indietro nella sfida. Comunque vada, il Pietracuta dovrà lottare fino all'ultimo per provare a scrivere un altro capitolo di storia per il 2023: una salvezza in Eccellenza.