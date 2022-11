Muore a 63 anni l’ex consigliere comunale Martino Valli

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 09:56 - 29 Novembre 2022

A destra Martino Valli.

L'Alta Valmarecchia piange la scomparsa di Martino Valli, appassionato politico, ex consigliere comunale e grande amante delle sue zone. Martino si è spento a 63 anni dopo una malattia. Era molto conosciuto anche per una sua grande passione: collezionare cartoline, fotografie ed immagini varie della sua valle. Ha lavorato con Hera fino al 2020 e si è sempre distinto per solerzia ed attenzione. E' stato consigliere comunale fino a giugno scorso.



"Non ho parole per esprimere tutto il mio dolore, e quello dei tanti amici che ne hanno seguito ogni passo di questo calvario." scrive sui social Franco Vicini, vicesindaco di Sant'Agata Feltria dove Valli risiedeva "Non c'è stata iniziativa, pensiero, sogno, idea riuscita o no che non l'abbia visto protagonista, con l'entusiasmo di sempre e le capacità fattuali che solo lui aveva. Le sue grandi passioni erano Sant'Agata, San Francesco, P.Agostino da Montefeltro e tutto quel che vi ruotava attorno: sempre pronto a dare una mano e sempre tra i primi."



L'ultimo saluto oggi, martedì 29 novembre, alle 14.30 alla chiesa della Collegiata di Sant'Agata Feltria.