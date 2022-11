La comandante della Polizia Penitenziaria dei Casetti in visita all'Avis di Rimini

Attualità

Rimini

| 08:54 - 29 Novembre 2022

Alcuni momenti della visita.

Nell'ambito del progetto "Divise e Avis", nato da una collaborazione tra l'Avis Comunale di Rimini e le Forze di Polizia e Militari del territorio, lunedì mattina il Dirigente Aggiunto Dott.ssa Aurelia Panzeca - Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria del Carcere di Rimini ha visitato la sede Avis facendo anche una donazione di sangue. "Un atto di generosità compiuto al di fuori dei tradizionali e specifici compiti istituzionali" evidenza l'Avis in una nota "che sottolinea l'impegno ed il radicamento sociale delle donne e degli uomini in divisa. A conferma del protagonismo delle donne nel concreto impegno sociale e proprio nelle giornate in cui l'attenzione mediatica è concentrata sui temi della violenza di genere, del rispetto e dei diritti, ci piace sottolineare come ad accogliere la nuova donatrice con cordialità e simpatia nella struttura Avis, siano state altre donne, Dottoresse ed Infermiere. Al Comandante Panzeca il nostro ringraziamento"