Beach tennis, Peter Campidelli è campione del mondo under 18 a squadre nazionali

Sport

Rimini

| 22:12 - 28 Novembre 2022

Si sono svolti l'altra settimana in Brasile, a Rio de Janeiro, i Campionati del mondo di beach tennis a squadre nazionali under 18: a rappresentare la nostra nazione c’erano anche Peter Campedelli e Giulia Renzi: due atleti della scuola agonistica del Riccione Beach Arena guidata dal tecnico pluricampione del mondo Matteo Marighella.

“Il nostro Peter - è il commento di Riccione Beach Arena -, fresco di promozione in serie A con la squadra RBA, si conferma uno dei giovani più interessanti nel panorama mondiale del beach tennis. Dopo aver vinto tutti i titoli nazionali e internazionali a livello giovanile, è stato il vero protagonista della manifestazione vincendo tutti gli incontri di doppio maschile. Lo staff dirigenziale, gli atleti, gli allievi e tutti i tesserati della Riccione Beach Arena rivolgono un grazie di stima e affetto a Peter e Giulia per l'impegno e la professionalità per aver portato il nome del centro sportivo RBA in cima al mondo del beach tennis. Forza ragazzi il futuro è vostro vi attendono traguardi ancora più importanti”.