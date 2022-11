Calcio Eccellenza, il Cattolica esonera mister Massimo Zanini

Sport

Cattolica

| 20:02 - 28 Novembre 2022

Massimo Zanini.

La società Cattolica Calcio 1923 comunica che ha sollevato dall’incarico Mister Massimo Zanini e lo staff dalla guida tecnica della prima squadra.

La società ringrazia mister Zanini per l’operato svolto augurandogli il meglio per il suo futuro calcistico. Fatale al tecnico il ko in casa per 1-2 contro il forte Sanpaimola, secondo in classifica. La squadra giallorossa è quartultima con 10 punti con la difesa più battuta (36 gol subiti come il fanalino di coda Del Duca).

Nei prossimi giorni verrà ufficializzato il nome del nuovo tecnico giallorosso e dei suoi collaboratori; nel frattempo, in concomitanza della gara di Coppa Italia “M.Minetti” di mercoledì sera, gli allenamenti saranno guidati dall’allenatore dell’Under 18, Salvatore Praino.