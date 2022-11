Pennabilli, terminate le asfaltature. Sindaco Giannini: 'Intervento epocale'

Attualità

19:56 - 28 Novembre 2022

A Pennabilli sono terminati i lavori di asfaltatura delle strade comunali finanziati con un milione e 100.000 euro da parte del Ministero dell'Interno. Il sindaco Mauro Giannini definisce "epocale" questo intervento: “Abbiamo dato finalmente dignità a tutto il territorio, poco è rimasto indietro e vedremo di intervenire a primavera con un nuovo finanziamento che ho già ottenuto. Questa cifra di 1.100.000 € si unisce ai 1.526.000 € già utilizzati per le precedenti campagne asfalti nel mio mandato, per un totale di 2.626.000 €. Non solo abbiamo sanato situazioni di degrado e pericolo, ma ciò porterà anche a un enorme risparmio, sia per la minor manutenzione delle pochissime strade bianche rimaste, sia per la drastica riduzione dei tempi di attuazione del servizio di sgombero di neve".



"In pratica - prosegue il sindaco - si libereranno così delle risorse nel bilancio comunale che verranno reinvestite sul territorio e sui cittadini. Un ringraziamento particolare alla ditta Lucos srl di Sansepolcro che ha eseguito i lavori con professionalità e con l’indispensabile comprensione e pazienza per gli interventi su strade molto impegnative per la pendenza, la tortuosità e la posizione geografica. Sono interventi che ripagano gli anni di impegno della mia amministrazione ed aumentano la fiducia dei cittadini nei confronti dell’amministrazione stessa”.