Cosa fare e vedere a Rimini in un week-end

| 17:10 - 28 Novembre 2022

Se si pensa a una meta marittima, ottima per la movida e il divertimento, subito si parla di Rimini. La popolare città romagnola è tra le località più amate dai turisti, in quanto permette di combinare folle divertimento alla bellezza delle spiagge che costeggiano la regione italiana. Rimini è una vera perla italiana che ogni anno, indipendentemente dal periodo, si riempie di turisti desiderosi di scoprirne i segreti e la storia. Infatti passeggiando per le vie della città è possibile scoprire ogni singolo passaggio della sua storia. Se non sai dove andare oppure ti trovi sulla Riviera Romagnola, Rimini è una tappa obbligatoria da fare.



Cosa fare a Rimini: divertimento e casinò



La città della Riviera Romagnola è da sempre una meta molto richiesta per chi si vuole divertire e passare piacevoli giornate di mare. Non a caso l’estate 2022 è stata definita la miglior estate di sempre per numero di turisti che hanno visitato la città. Le tantissime discoteche e spiagge permettono un intrattenimento senza limiti, regalando un’estate indimenticabile a chiunque! Chiaramente non è solo questo: se siete amanti del Burraco o del Bridge, è possibile accedere al Casinò Civico risalente al 1800 e che riunisce una cerchia ristretta di persone appassionate dei giochi.



Per sfortuna degli appassionati dei casinò, non sono presenti strutture fisiche per potersi divertire con gli iconici giochi del mondo del gioco. Certamente per la città di Rimini sarebbe perfetto possedere un casinò in stile Monte Carlo oppure Sanremo, specialmente per la possibilità di aumentare il turismo e l’economia locale. Per fortuna, però, in aiuto degli appassionati ci sono i casinò online. Questi permettono di potersi divertire con slot machine, roulette, blackjack e tantissimo altro in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, anche mentre ci si rilassa sotto l’ombrellone oppure visitando il centro storico della città. Rivolgendosi a comparatori come Casinofy, è possibile scoprire trucchi e segreti di ogni gioco, così come i migliori operatori in modo da intrattenersi in sicurezza e tranquillità.

Accenni storici della città della Riviera



Non pensate che Rimini sia una città solamente di divertimento e relax. Dietro questa splendida località, in realtà, c’è un percorso storico incredibile. Infatti venne fondata dai romani e fin da subito si è rivelata essere fondamentale per il commercio, specialmente via mare. Questo ha spinto la popolazione a creare due collegamenti stradali per permettere la comunicazione con Roma e Piacenza, ovvero la via Flaminia e via Emilia, tutt’ora ancora in uso.



I romani non sono stato l’unico popolo ad abitare quella terra. In seguito si è assistito all’arrivo dei Bizantini, dei Longobardi e infine dei Veneziani. Ognuno ha lasciato tracce evidenti del loro passaggio, riscontrabili all’interno della città. Di cosa parliamo? Scopriamolo!

Cosa vedere a Rimini



Rimini è ricca di bellezze e storia. Questo lo si vive e respira passeggiando per i vicoli che compongono la città. Sono tantissimi i richiami storici che riportano alla sua fondazione ad opera dei romani. Per questo motivo se vi trovate a Rimini per una visita, non potete non recarvi all’Anfiteatro romano. È probabilmente una delle edificazioni più importanti e al suo interno potevano entrare circa 12.000 spettatori. Insomma parliamo di una struttura imponente dove combattevano i gladiatori più valorosi e forti. Chiaramente con il tempo è stato saccheggiato e distrutto, prima dai barbari e successivamente dalla seconda guerra mondiale, con bombardamenti che ne hanno distrutto le mura. Recarsi in quel posto significa vedere alcune porzioni, ma anche rivivere parte della storia del luogo.

Sempre di costruzione romana c’è il Ponte di Tiberio che attraversa il fiume Marecchia. Il ponte fa iniziare la famosa via Emilia che unisce la città a Piacenza, oltre che collegare Rimini al borgo medievale San giuliano. È un’opera stupenda, costruita in pieta d’Istria.

Il Ponte di Tiberio è uno dei simboli della città, insieme all’Arco di Augusto. Questo enorme arco collega il centro storico della città con il Ponte ed è uno dei più antichi in Italia. Ammirando la facciata è possibile notare le quattro divinità dell’epoca: Giove, Apollo, Nettuno e Minerva.



Attraversando la città si può notare Piazza Ferrari, centro principale in quanto ricca di siti archeologici. Molti la definiscono una Domus Romana a tutti gli effetti, con costruzioni antichissime che vi faranno immergere in quell’epoca. Importante è la Casa del Chirurgo, ricca di mosaici, reperti e affreschi chirurgici, da qui il nome “Casa del chirurgo”. Da qui si è potuto risalire al proprietario della Domus, un certo Eutyches, come si legge da un graffito rinvenuto.