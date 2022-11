Calcio Prima, pareggio tra Accademia Marignanese e San Lorenzo (1-1)

Sport

San Giovanni in Marignano

| 16:45 - 28 Novembre 2022

Il pareggio del San Lorenzo con Fusini.

Finisce 1-1 tra Accademia Marignanese e San Lorenzo. La squadra di mister Mirko Palazzi disputa una gara per alcuni versi positiva, ma getta al vento la possibilità di vincere la partita. Il San Lorenzo va in inferiorità numerica alla mezz’ora del primo tempo a causa di un brutto fallo di Delucca, la Accademia Marignanese approfitta solo parzialmente della situazione, riesce ad andare in vantaggio con un bel colpo di testa del centrale difensivo Alessandro Luppoli, ma non riesce a chiudere la partita sbagliando alcune occasioni per raddoppiare.



Per settanta minuti la squadra sta bene in campo e crea occasioni, poi forse per il timore di non riuscire a vincere la gara, forse per alcune discutibili decisioni del direttore di gara, la Accademia Marignanese ha smesso di giocare e ha rischiato di subire il pareggio con un calcio di rigore che il San Lorenzo ha sciupato. Il campanello di allarme non è bastato a rimettere le cose a posto e gli ospiti quasi allo scadere hanno realizzato la rete del pari con un colpo di testa di Fusini a due passi dalla porta.



L’arbitro ha ristabilito anche la parità numerica mostrando il secondo cartellino giallo e quindi quello rosso all’attaccante Gianluca Di Blasio. Poi la Accademia Marignanese, con tutte le sostituzioni già effettuate, è andata a sua volta in inferiorità numerica a causa dell’infortunio occorso all’autore della rete Alessandro Luppoli e in nove contro dieci ha rischiato di perdere una partita che avrebbe dovuto chiudere ben prima dell’epilogo. In settimana si aprirà la finestra di mercato invernale e la Accademia Marignanese è già all’opera per rinforzare la rosa.



Il tabellino



ACCADEMIA MARIGNANESE - SAN LORENZO 1 - 1



ACCADEMIA MARIGNANESE: Badioli, Markaj, Berardi (60° Izzo), Beccari, Ottaviani F., Luppoli, Cekirri (55° Marcolini), Lorenzi (70° Ottaviani G.), Siciliano (73° Romano A.), Romano L. (82° Gabellini), De Blasio A disp.: Ndoye, Rinaldi. Allenatore: Mirko Palazzi



SAN LORENZO: Gallo, Santoni (75° Veschi), Giovanardi, Delucca, Mancini, Prunella, Stefanutti, Giannetti, Scarpellini, Amaducci, Bianco (65° Fusini). A disp.: Minotti, Tontini, Lazzaretti, Buffone, Santini, Gomez, Vandi. Allenatore: Giovanni Costa



Arbitro: Emilio Buccirossi della Sezione di Ravenna



Reti: 40° Luppoli (AM), 88° Fusini (SL)



Note. Espulsi: Delucca (SL) e Di Blasio (AM)