La società fintech Bkn301 inaugura al San Marino Outlet Experience la propria lounge

Attualità

Repubblica San Marino

| 16:18 - 28 Novembre 2022

BKN301, Istituto di Pagamento e fintech della Repubblica di San Marino, ha tagliato il nastro e aperto le porte della nuova struttura progettata dall’Architetto Enrico Muscioni, presentando al mercato sammarinese la nuova soluzione di acquiring dedicata agli e-commerce denominata 301pay e il nuovo parco di carte di pagamento BKN301.



BKN301 Lounge: Sede di rappresentanza, Centro eventi, Centro di studio dei mercati.



Il nuovo accogliente spazio, situato all’interno del San Marino Outlet Experience, avrà una triplice destinazione: Sede di rappresentanza, Centro eventi BKN301 e Centro di studio dei mercati.

All’interno della Lounge gli utenti potranno infatti essere accolti per ricevere informazioni in merito alle soluzioni e promozioni offerte da BKN301. La Lounge garantendo confort e servizi, diventerà anche il luogo dove si terranno incontri di rappresentanza, business e networking. Sarà inoltre palcoscenico degli eventi esclusivi che la fintech promuoverà a San Marino già a partire dal prossimo anno.



301pay e nuove carte di pagamento



L'evento di inaugurazione è stato anche l'occasione per presentare ufficialmente al pubblico sammarinese 301pay, la nuova soluzione tecnologica di pagamento dedicata agli e-commerce, già anticipata lo scorso ottobre al mercato internazionale durante il Milan Fintech Summit.

Oltre a 301pay sono state presentate in anteprima le nuove carte di pagamento di BKN301, con focus sulle “World Elite Mastercard”, carte di credito premium ricche di servizi aggiuntivi ed esperienze esclusive incluse.

Stiven Muccioli, Founder & CEO di BKN301: “Siamo orgogliosi di aver aperto le porte della nostra Lounge, un altro momento significativo del piano di sviluppo che BKN301 sta portando avanti con successo. Questo luogo vuole essere sia un punto informativo dedicato ai nostri clienti ma anche un luogo di rappresentanza speciale, dove poter sviluppare il business di BKN301 sia a livello locale che internazionale”.

Federico Zambelli Hosmer, Founder & CBO di BKN301: “In questo splendido spazio abbiamo presentato le nostre nuove soluzioni issuing e acquiring. Le nuove carte di pagamento di BKN301 Mastercard coprono tutte le esigenze del cliente sia privato che business, offrendo dei servizi aggiuntivi ed esperienze esclusive con prodotti World Elite. 301pay vuole essere invece una opportunità per tutti gli e-commerce sammarinesi che necessitano di una soluzione facile, veloce e che si integra perfettamente con le piattaforme di e-commerce più diffuse, per gestire con semplicità il processo di acquisito e migliorare l’esperienza di pagamento”.