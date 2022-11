'The show Christmas Dream’: a Riccione torna il 'Musical Viaggiante'

Eventi

28 Novembre 2022

The show christmas dream’.

A Riccione la musica e la danza trasformano le strade della città in una “Broadway di Natale”. Dal 3 dicembre parte The Show - Christmas Dream, il treno di Natale che ospita un teatro in movimento, portando con sé un racconto inedito fatto di personaggi fiabeschi e sorprese, spettacoli di musical, interpretati da artisti professionisti e dai giovani talenti di Riccione Dance Center.

Una suggestione, quella di The Show, nata nelle vie di Manhattan, tra i colori e le musiche di Broadway, che ha innescato la scintilla di un musical viaggiante, un nuovo format di spettacolo dal sapore americano ma ideato, realizzato e prodotto interamente in Italia.



Nell’estate 2018, il Musical Viaggiante ha esordito in anteprima nazionale a Riccione, registrando il tutto esaurito ad ogni replica.

Quest’anno lo spettacolo cambia veste e diventa “The Show Christmas Dream”, portando un grande spettacolo con più di 20 artisti professionisti, che incanterà la città con la magia del suo racconto, adatto a tutte le età, ma soprattutto sorprenderà tutti, con tanti colpi di scena.



“La caratteristica principale di questo innovativo format di spettacolo è proprio la sorpresa. – ha spiegato Mattia Guidi, ideatore del format - Tutti sanno che ad un certo orario, in un certo punto della città, arriverà un grande treno turistico a 3 vagoni, ma nessuno sa cosa accadrà, da dove usciranno gli artisti e cosa succederà quando il treno deciderà di ripartire. Infatti, parliamo di Musical Viaggiante, perché finito il primo spettacolo il treno parte, sfilando lento per le vie del centro e portando con sé artisti, pubblico e spettacolo, fino ad una nuova sosta, dove accadrà qualcosa di nuovo a sorpresa e così via per tutte le tappe del suo percorso”.



Il format originale, ideato da Mattia Guidi, realizzato da The Show Production in collaborazione con il Comune di Riccione vanta coreografie, regia e direzione artistica firmate Elena Ronchetti, nonché un cast di eccezione, con tutti artisti professionisti nazionali ed internazionali e con alcuni dei migliori giovani artisti del Riccione Dance Center.



The Show Christmas Dream esordirà sabato 3 dicembre alle ore 18.30. Le successive repliche saranno il 17, il 24, il 27 ed il 30 dicembre, sempre agli stessi due orari e sempre con partenza in Piazzale Ceccarini.

Sono previsti anche 4 special events, che porteranno la magia del Natale anche in altri punti della Perla Verde ovvero: 17 e 24 dicembre ore 17.00 a Riccione Paese e 27 e 30 dicembre ore 17.00 ai Giardini dell’Alba sfilando poi in viale Dante e al porto.

Per ogni spettacolo (non per gli special event), è possibile prenotarsi gratuitamente per salire a bordo del Treno di The Show e godere degli spettacoli da un altro punto di vista. Per prenotarsi si può scrivere a iat@comune.riccione.rn.it. I posti disponibili per salire sul treno sono 30 per ogni replica.