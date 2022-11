Rimini: scooter in fiamme davanti al ristorante, danni ad auto e fioriere

Cronaca

Rimini

| 15:06 - 28 Novembre 2022

Scooter in fiamme in viale Regina Margherita (Immagine di repertorio).

Vigili del fuoco in azione ieri sera in viale Regina Margherita per uno scooter in fiamme: al comando l’allerta è arrivata alle 22 e 11, immediato è stato l’intervento della pattuglia al civico 69, in prossimità del bar ristorante “George”: a prendere fuoco è stato un ciclomotore Kimko, andato completamente distrutto. A causa della fiamme e del calore hanno subito danni anche una autovettura parcheggiata in prossimità, e delle fioriere di proprietà del locale. Oltre ai Vigili del fuoco sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che stanno indagando sulla natura del rogo: non si esclude il dolo.