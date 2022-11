Santarcangelo, verso un piano energetico comunale: nuovo regolamento per fotovoltaico

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:05 - 28 Novembre 2022

Assessore Filippo Sacchetti.

Un nuovo regolamento per l’installazione dei pannelli fotovoltaici come primo passo verso il piano energetico comunale. È una delle delibere che la Giunta sottoporrà al Consiglio comunale, convocato per mercoledì 30 novembre alle ore 19,45.



La volontà dell’Amministrazione comunale è incentivare l’installazione degli impianti per la produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, una necessità inderogabile alla luce dell’attuale situazione ambientale e del cambiamento climatico in atto.



Un incremento che deve, tuttavia, avvenire compatibilmente con le esigenze di tutela paesaggistica di un territorio di grande pregio storico-architettonico come quello santarcangiolese, per dare vita a uno sviluppo equilibrato e non a una proliferazione incontrollata.



Il regolamento che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio, quindi, vieta di installare pannelli solari in centro storico, mentre per salvaguardare le zone agricole prevede un meccanismo autorizzativo finalizzato a evitare la diffusione incontrollata degli impianti, individuando con precisione le aree idonee che dovranno avere due requisiti: far parte di zone produttive ed essere attigue alla viabilità principale.



“La redazione del Paesc, recentemente approvata, ci darà la possibilità di avere a disposizione un bilancio energetico su cui lavorare seguendo tre linee guida: la riduzione consumi, il calo delle emissioni e la trasformazione della produzione energetica” afferma l’assessore alla Pianificazione urbanistica, Filippo Sacchetti. “In questi anni, il Comune ha lavorato sulle strutture pubbliche mentre il privato ha potuto beneficiare degli incentivi economici per l’efficientamento. Il prossimo passo, che comincia con l’approvazione di questo regolamento in Consiglio comunale, sarà la definizione di un piano energetico comunale che abbia come obiettivo finale – conclude Sacchetti – il raggiungimento dell’autosufficienza energetica”.