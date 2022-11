Cattolica, prima giornata di votazioni per il bilancio partecipativo: 205 i votanti

Attualità

Cattolica

| 14:48 - 28 Novembre 2022

Bilancio partecipativo a Cattolica.

Prima giornata di votazioni per il bilancio partecipativo di Cattolica. Alla chiusura del seggio, alle ore 14:00, si sono recati ad esprimere la propria preferenza 205 cattolichini. Nel dettaglio 97 uomini e 108 donne.

Le urne si riapriranno domani mattina dalle ore 8,30 alle 14 e dalle 15 alle 17 presso la Sede Comunale di Palazzo Mancini.



Come si vota



È possibile votare un numero massimo di tre proposte, assegnando a ciascuna un punteggio da 1 a 3, in base all'importanza attribuita. Il punteggio pari a 3 identifica la proposta ritenuta più importante; il punteggio 2 identifica la proposta ritenuta mediamente importante; il punteggio 1 identifica la proposta ritenuta meno importante tra le tre scelte. Non è possibile dare lo stesso punteggio a più di una proposta.

Possono votare i cittadini residenti dai 16 anni (già compiuti alla data della consultazione) in su. È necessario esibire un documento di identità in corso di validità.



Le proposte ammesse a votazione secondo l’ordine di presentazione



“Area per ginnastica a corpo libero al Parco della Pace”. La finalità della proposta è di installare al Parco della Pace una struttura per l’allenamento all’aperto. L’obiettivo dell’area fitness è di fornire una soluzione professionale adatta ad atleti ed atlete esperti ed al tempo stesso pratica, versatile e sicura per chiunque voglia effettuare attività fisica all’aperto.



“Esercizio verde”. L’idea progettuale intende migliorare la vivibilità del Parco della Pace attraverso un miglior uso degli spazi del verde pubblico. Si propone l’acquisto e messa in opera di una struttura per attività sportive all’aperto



“Installazione manufatto in legno nel ciclodromo Volturno Boga”. Il manufatto in legno, da 4 metri per 3,50, consentirebbe di avere un ricovero sul posto per le biciclette e parte del materiale e delle attrezzature utili ad allestire i percorsi per l’attività sportiva.



“Restyling Parco Robinson”. La proposta intende riqualificare e rendere fruibile l’attuale pista di pattinaggio che verrebbe trasformata in campetto polivalente da basket e calcetto. Verrebbero, inoltre, rese più gradevoli l’agorà presente ed il muretto di ingresso tramite la realizzazione di disegni a tema ecologia realizzati da bambini, ragazzi ed adulti.



“Percorso salute”. Viene proposta l’installazione, in zona Parco Le Querce, di attrezzature per il fitness ad uso pubblico, finalizzate a sollecitare e sviluppare attività fisica all’aperto per i cittadini di ogni età.



“Festival di rigenerazione urbana”. La proposta, in collaborazione con l’Associazione Piazza Grande Aps, intende promuovere un festival di arte pubblica al Parco Malvin Jones con musica, arte, cibo e rigenerazione urbana di spazi pubblici della città con particolare focus sulle generazioni più giovani.



“Ascensore disabili per ULDB Italia”. La proposta prevede l’acquisto di un piccolo ascensore per la nautica da installarsi sull’imbarcazione ULDB ITALIA per consentire l’accesso sottocoperta in totale autonomia a diversamente abili in carrozzina. Sottocoperta trovano posto 12 posti letto, di cui 4 appositamente studiati per diversamente abili, cucina, living e bagno completamente accessibili.



“Nuove panchine in via Matteotti”. Viene proposta l’installazione di nuove panchine al posto di quelle presenti per rendere la via più accogliente e farla divenire una vera e propria “Via dell’Amore”. Le panchine, infatti, sarebbero di colore rosso col duplice scopo di richiamare ai sentimenti più nobili ed al tempo stesso sensibilizzare sull’importante tema della violenza contro le donne.



Le quattro proposte che avranno riscontrato un punteggio complessivo più alto saranno recepite dalla Giunta nell’elaborazione del bilancio di previsione del Comune per l’anno 2023, garantendo l’attuazione dei progetti fino all’esaurimento delle risorse stanziate.

(Per ulteriori dettagli si rimanda al link del regolamento: https://bit.ly/3U06myH)



Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Partecipazione alla mail partecipazione@cattolica.net o al numero di telefono 0541.966513