Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:23 - 28 Novembre 2022

La visita di Stefano Vitali.

Questa mattina (lunedì 28 novembre) la sindaca Alice Parma e l’assessore a Servizi sociali e welfare, Danilo Rinaldi, hanno accompagnato Stefano Vitali, presidente dell’Azienda servizi alla persona Valloni Marecchia, in un sopralluogo alla casa protetta “Suor Angela Molari” e agli alloggi con servizi situati in viale Mazzini.

Insieme al presidente della cooperativa sociale l’Aquilone che gestisce la casa protetta di Santarcangelo, Paolo dall’Acqua, e al responsabile del settore finanziario Massimo Casadei, il gruppo ha vistato gli alloggi con servizi e lo stabile della casa protetta, valutato opportunità e prospettive future su strutture e servizi per la popolazione anziana.