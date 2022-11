Rimini: maxi vincita al Superenalotto, colpaccio da 670mila euro

Attualità

Rimini

| 13:37 - 28 Novembre 2022

Le titolari della tabaccheria dell'Oro.

Nuova maxi vincita alla Tabaccheria Ricevitoria "dell’Oro" a Rimini. La dea bendata, infatti, ha nuovamente baciato il punto vendita Sisal, situato al civico 124 di via Marecchiese. Il colpo per una trentina di clienti che hanno partecipato al “sistemone” nell’ultima estrazione del Superenalotto, giocando quote dagli 11 ai 150 euro che hanno portato a Rimini 670.220 euro. Si tratta di una delle vincite più alte in Italia per quanto riguarda il concorso di sabato scorso (26 novembre) nel corso del quale è stato effettuato un sistema integrale 10x10.