Lavoro, bando per Istruttore amministrativo a Coriano

Attualità

Coriano

| 12:11 - 28 Novembre 2022

Ingresso del Municipio di Coriano.

Il Comune di Coriano ha indetto un bando per un Istruttore amministrativo presso i servizi socioeducativi, a tempo indeterminato e pieno. La scadenza è fissata al 12 dicembre 2022.

La domanda si può presentare on line al seguente link e le materie delle quali è richiesta la conoscenza sono queste.



Per poter partecipare occorre essere in possesso del diploma di maturità o titolo equipollente.



La graduatoria che scaturirà dalle operazioni concorsuali potrà essere utilizzata nel rispetto della normativa vigente per ulteriore potenziamento dei servizi a tempo indeterminato o a tempo determinato.



Il concorso si articolerà in una prova scritta e in una prova orale nel mese di gennaio.



Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei voti conseguiti in entrambe le prove sulla base dei quali verrà redatta una graduatoria.



L’amministrazione comunale andrà quindi a potenziare con nuovi ingressi e rinnovate energie i servizi socioeducativi dell’ente.