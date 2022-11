Basket C Silver, per Dulca Angels pesante sconfitta a Scandiano (92-55)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 10:51 - 28 Novembre 2022

Una serata da dimenticare per la Dulca Santarcangelo che fa visita alla Pallacanestro Scandiano, quarta in classifica (92-55). Coach Bernardi schiera in quintetto Bonfè, Mulazzani, Buzzone, James, Quaglia. Ancora fuori rosa i due senior Pesaresi, Rivali.

Si parte subito con botta e risposta da tre punti. I ritmi della partita sono alti. In attacco la squadra giallo blu cerca il lungo Quaglia, contenuto molto bene in area ma che dimostra di avere una mano educata anche da fuori piazzando la tripla del 10-8 dopo 4 minuti di gioco. Bonfè lascia il campo per Macaru che fa il suo esordio in partita. Scandiano riesce a penetrare la difesa aggressiva di Santarcangelo portandosi sul +7. Gli Angels rispondono con una tripla di Buzzone. Due sviste difensive però consentono un altro mini parziale e i locali si portano sul 20-11 quando mancano 3'15" alla fine del primo quarto. Coach Bernardi vuole riordinare le idee e chiama time out. Al rientro Mulazzani punisce la zona con la seconda tripla della sua partita. Alla fine del primo quarto i padroni di casa sono avanti sul 23-16.



Inizia il secondo quarto e gli Angels stringono le maglie in difesa. Quaglia sale in cattedra nella fase offensiva. La difesa santarcangiolese però dura troppo poco e cede sotto i colpi dei padroni di casa che dimostrano di avere la mano calda dalla lunga distanza. Complici le palle perse in attacco degli Angels, si portano sul +14. Dopo 6’ di gioco nel secondo parziale la Dulca ha messo a segno solo 5 punti e Bernardi spende il secondo time out. Al rientro però la storia non cambia, Scandiano doppia una Santarcangelo spenta sul 46-23.

Al rientro in campo dopo la pausa lunga il copione non cambia. Scandiano continua a macinare gioco chiudendo il terzo quarto sul 69-34.

Nell’ultimo quarto arriva una reazione degli Angels con delle buone soluzioni capitalizzate da Daniel James ma i locali continuano quanto di buono fatto nei primi 30’ di gioco mettendo a segno anche tiri da otto metri Buzzone e Quaglia rispondono mettendo a segno due triple consecutive per accorciare il divario. Scandiano riprende la marcia chiudendo la partita sul 92-55.



Il tabellino



Pall. Scandiano 92 – Dulca Santarcangelo 55



Pallacanestro Scandiano: Mazzoli, Fikri 5, Imovilli, Astolfi 22, Fontanili 8, Coslovi 3, Levinskis 13, Franzoni 10, Taddei 17, Canovi 14, Caiti 14. Spaggiari



Dulca Santarcangelo: Mulazzani 6, James 10, Quaglia 22, Buzzone 8, Rossi 3, Bonfè 2, Macaru 4, Mari, Lombardi, Benzi, Panzari. All Bernardi; Ass. Porcarelli