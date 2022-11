Al Christmas Village Max dei Fichi d'India e oltre un migliaio di visitatori

Attualità

Savignano sul rubicone

| 10:25 - 28 Novembre 2022

Max e Andrea Prada - nella gallery alcuni scatti dal villaggio di Natale.

Oltre un migliaio di persone si sono fatte coinvolgere nell'atmosfera natalizia nel primo weekend del Christmas Village al Romagna Shopping Valley. L'inaugurazione sabato 26 novembre è andata oltre le aspettative: spettacoli e musica in compagnia della marching band, ma anche giocolieri, cosplay e con la partecipazione straordinaria di Max dei Fichi d'India. Fino all'8 gennaio il Christmas Village sarà un tripudio di colori, suoni e luci ma anche di divertimento, sogno e fiaba. Un bosco incantato con elfi, folletti, maghi, sfere e carrelli giganti, soldatini e tanto altro. Oltre al tradizionale spazio dedicato a Babbo Natale, con la possibilità di lasciare una lettera direttamente in una maxi cassetta della posta, i visitatori potranno lasciarsi incantare dalle straordinarie installazioni che si trasformeranno in speciali "Selfie Station" per poter immortalare la visita al Villaggio.