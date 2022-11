Spaccano tombe e rubano rame: danneggiata anche la lapide di una bimba

Cronaca

Alcune delle tombe danneggiate.

Danneggiano la tomba di un bimba per portare via il rame. E' successo nel cimitero di Santa Maria in Cerreto e la scoperta è stata fatta domenica mattina. Sono diversi mesi che i ladri hanno preso di mira alcune zone del camposanto. L'obiettivo è sempre il rame, il cosiddetto 'oro rosso'. I vasi che ospitano i fiori per defunti sono spesso fatti di questo prezioso materiale. I contenitori sono ancorati alla lapide e, per portarli via, i ladri non si fanno scrupoli danneggiando la tomba per meglio staccarli. Se il vaso è di marmo, viene spaccato per recuperare il contenitore interno che è invece di rame. Non solo la lapide della bimba è stata rovinata, ma anche molte altre tombe sono state visitate dai ladri. "Da mesi segnaliamo questa situazione" racconta la mamma della bambina "i furti e i danneggiamenti sono iniziati nella parte alta del cimitero e poi si sono spostati in basso. Abbiamo avvisato la Polizia nei mesi passati, ma non ci sono stati risultati. Ora sporgerò denuncia per questo ultimo danneggiamento. I furti nei cimiteri e nelle zone limitrofe purtroppo non sono una novità" continua la signora "io stessa sono stata derubata tre anni fa di uno zaino che si trovava chiuso nel bauletto dello scooter."