Rimini, è mancato lo storico bagnino Renzo Casadei

Attualità

Riccione

| 07:47 - 28 Novembre 2022

Renzo Casadei.

E' morto Renzo Casadei. Aveva 91 anni ed era uno dei bagnini storici di Riccione. È stato per oltre 50 anni titolare del bagno 53, fondatore con la moglie Anna ed il fratello Luciano dello stabilimento balneare. I suoi clienti lo ricordano per la sua cortesia e giovialità. Su facebook il filgio ha voluto lasciare una dedica: "Un uomo buono, onesto e con dei valori umani importanti, ma anche un artigiano dalle mani d'oro con un talento straordinario nel trasformare la materia, specialmente il legno, in veri capolavori. Io credo che il tuo percorso su questa terra non sia stato vano e tutti noi possiamo ringraziare per tutto ciò che ci hai trasmesso. Riposa in pace. E chissà se i tuoi amici, che ti hanno preceduto nel lungo viaggio, con i quali giocavi sempre a bocce, ti stanno aspettando per una partita? Se così fosse, conoscendovi, sarà veramente dura battervi". I funerali di Casadei si svolgeranno alle 10 di mercoledì, nella chiesa Mater Admirabilis di via Antonio Gramsci.