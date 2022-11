Il Tennis Club Viserba battuto in casa 4-2 dal Tc Bisenzio

Sport

Rimini

27 Novembre 2022

Il Tennis Club Viserba sconfitto in casa per 4-2 dal Tennis Club Bisenzio di Prato, seconda forza del primo girone del campionato di A2 maschile, nella settima giornata, l’ultima della regular season. Una sconfitta che costringe il team riminese ai play-out, come sesta del girone, contro una delle altre tre squadre finite nella stessa posizione negli altri raggruppamenti. La squadra toscana è arrivata a Viserba con un pullman di tifosi, l’obiettivo era conquistare con un successo il secondo posto che garantiva i play-off contro la terza di un altro girone. Obiettivo raggiunto. Per il Tc Viserba il sorteggio per stabilire l’avversaria nei play-out si svolgerà martedì a Roma.



Match già indirizzato a favore degli ospiti dopo i quattro singolari, chiusi sul 3-1 per Prato. L’unico punto per la squadra romagnola è arrivato per mano di Manuel Mazza che non ha dato scampo a Francesco Canò, peccato per il vantaggio di 4-1 nel secondo set che Francesco Giorgetti non ha capitalizzato contro Samuele Pieri. Poi nei doppi un successo a testa, quello riminese arrivato grazie al tandem composto da Manuel Mazza (doppietta per lui) e Samuel Zannoni. Ora la doppia sfida dei play-out, con match di andate e ritorno.

I parziali: Samuele Pieri (2.3)-Francesco Giorgetti (2.4) 6-3, 6-4, Jacopo Stefanini (2.4)-Luca Bartoli (2.5) 6-0, 6-2, Manuel Mazza (2.1)-Francesco Canò (2.3) 6-2, 6-4, Cosimo Banti (2.4)-Diego Zanni (2.5) 6-2, 6-2. Doppi: Mazza-Samuel Zannoni b. Banti-Gabriele Bonechi 6-2, 3-6, 10-6, Stefanini-Pieri b. Giorgetti-Alessandro Canini 6-0, 6-2.