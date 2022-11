Calcio D, Sammaurese trafitta nel recupero su rigore (2-1)

Sport

San Mauro Pascoli

| 17:41 - 27 Novembre 2022

Sconfitta esterna per la Sammaurese, punita nel recupero dal Sant’Angelo e costretta all’amara sconfitta (2-1).



Avvio pimpante dei giallorossi, insidiosi con due belle conclusioni di Gaiola e Merlonghi. Il match scorre via veloce e anche i lombardi con il passare dei minuti salgono di livello, seppur non impegnando Piretro, inoperoso per molti minuti. Al 38′ altra chance per Bonandi, che, servito da Barbatosta, spedisce a lato di pochissimo. Verso fine frazione il match si infiamma: al 40′ vantaggio locale con un tiro dal limite, poi praticamente 60 secondi dopo Tamai, alla prima da titolare, impatta su assist di capitan Bonandi.



Ripresa che vede il ritmo abbassarsi e si rivela priva di grandi chance, a parte una botta su punzione di Merlonghi alta di poco. Proprio allo scadere un fallo, alquanto discutibile, di Maggioli che causa il rigore decisivo: dal dischetto il numero nove rivale non sbaglia e regala i tre punti ai suoi compagni.



Il tabellino



SANT’ANGELO: Ferrara, Opat, Meloni, Baggi, Confalonieri, Bosco, Bugno, Zazzi, Gomez, Gobbi, Spaviero A disp: Cantoni, Sia, Moracchioli, Berto, Panatti, Hoxha, Nobile, Pesenti, Silla All Gatti



SAMMAURESE: Piretro, Masini, Canalicchio, Manfroni, Gaiola, Maggioli, Tamai, Haruna, Merlonghi, Bonandi, Barbatosta A disp: Zavatti, Bolognesi, Gianferrari, Scarponi, Romano, Bonafede, Balde, Cremonini, Maltoni All Martini



Reti. 40′ Zazzi, 41′ Tamai, 93′ rig Gomez.