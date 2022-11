Attualità

Coriano

| 16:34 - 27 Novembre 2022

Foto lettore.

"In via fienile, zona Cerasolo Ausa, le radici dei pini sporgono dal manto stradale. Sono un pericolo in discesa soprattutto per gli automobilisti e ancor più per ciclisti e motociclisti, si rischia la vita. È così da anni aspettiamo l'incidente poi corriamo ai ripari".