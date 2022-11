Meteo: ancora bassa pressione con piogge. Mercoledì neve oltre gli 800 metri

Attualità

| 16:18 - 27 Novembre 2022

Una zona di bassa pressione interesserà la Penisola Italiana determinando anche sul nostro territorio cieli spesso nuvolosi con possibilità di nuove piogge sul riminese. Neve oltre gli 800-1000 metri di quota.









Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 27/11/2022 ore: 16:00







Lunedì 28 novembre





Stato del cielo e precipitazioni: rapido aumento della nuvolosità nella mattina con cielo fino a molto nuvoloso o coperto. Possibili deboli precipitazioni sparse tra sera e notte, nevose oltre i 1300 metri.





Temperature: in lieve flessione, minime comprese tra 2 e 5 gradi con valori localmente inferiori nell’entroterra e attorno a 6 gradi sulla costa. Massime comprese tra 7 e 10 gradi.





Venti: deboli in prevalenza occidentali. Mare: poco mosso.





Attendibilità: alta.







Martedì 29 novembre





Stato del cielo e precipitazioni: coperto con precipitazioni sparse e in prevalenza deboli in evoluzione dalla costa all’entroterra. I fenomeni, in attenuazione solamente nel corso della serata, risulteranno a carattere nevoso in Appennino oltre i 1200 metri al mattino e oltre i 1000 metri dal pomeriggio.





Temperature: minime in lieve aumento, comprese tra i 3/4 gradi dell’entroterra e i 7/8 gradi della costa. Massime senza variazioni significative, comprese tra i 6 gradi dell’entroterra e i 9/10 delle aree costiere





Venti: deboli settentrionali al mattino, tendenti a ruotare da Nord-Est con rinforzi su mare, costa e aree appenniniche tra pomeriggio e sera.





Mare: poco mosso con moto ondoso in aumento dal pomeriggio, fino a mosso sotto costa e molto mosso al largo nelle ore serali.





Attendibilità: medio-alta.







Mercoledì 30 novembre





Stato del cielo e precipitazioni: coperto con precipitazioni deboli e intermittenti, più probabili tra mattino e pomeriggio. Sui rilievi i fenomeni assumeranno carattere nevoso oltre gli 800-900 metri.





Temperature: minime pressoché stazionarie, comprese tra 3 e 5 gradi nell’entroterra e attorno a 6/7 gradi lungo la costa. Massime in diminuzione nell’entroterra, comprese tra 4 e 6 gradi, stazionarie sulle aree costiere con valori attorno a 9/10 gradi.





Venti: moderati da Nord-Est con possibili raffiche di forte intensità su mare, costa e aree appenniniche, in attenuazione dalla serata.





Mare: molto mosso con moto ondoso in attenuazione in serata.





Attendibilità: medio-bassa.



LINEA DI TENDENZA: anche la seconda parte di settimana vedrà cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto con impulsi instabili in successione che potranno interessare il territorio riminese con deboli precipitazioni sparse.

Le temperature saranno inizialmente stazionarie e poi in lieve aumento a ridosso del fine settimana.

