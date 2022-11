Giovane autistico aggredito, le sue parole: 'Il branco mi aveva già preso di mira'

Cronaca

16:11 - 27 Novembre 2022

Proseguono febbrili le indagini dei Carabinieri sull'aggressione del giovane autistico avvenuta a Santarcangelo una settimana fa. Il ragazzo è stato preso di mira da un gruppo di giovani e uno di questi è stato il materiale responsabile dell'aggressione. Gli inquirenti avrebbero più elementi in mano. Oggi (domenica 27 novembre) il giovane, accompagnato dalla madre, è tornato dai Carabinieri di Santarcangelo per formalizzare e integrare la denuncia. Dalla famiglia trapela fiducia e ottimismo sul risultato delle indagini. E dal giovane arriva una dichiarazione, diffusa dall'avvocato Davide Grassi: "In questo momento sono felice di essere a casa, ma allo stesso tempo ho paura, cerco di non pensare alla cattiveria del branco che mi ha aggredito, mi fa ancora male. Ricordo che mi ha preso di mira altre volte, ma prima erano solo insulti. Ora pensò solo a stare con mia madre e i miei fratelli ed esco solo accompagnato da loro".