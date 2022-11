Filottrano, capitale della cultura e dell'economia

Attualità

| 13:26 - 27 Novembre 2022

Filottrano per tre giorni capitale della cultura e dell'economia.

Tre giorni di spettacoli, conferenze, sport, arte e musica per celebrare il Made in Italy. L’8 - 9 -10 dicembre, il comune di Filottrano aprirà le porte della città al jet set internazionale e ai massimi esponenti dell’economia mondiale, alla riscoperta degli antichi borghi. Una serie di iniziative socio-culturali, organizzate dal Fondo Virgo e da Luca Paolorossi, con il patrocinio del Comune e della Regione Marche, accenderanno i riflettori su una delle zone di produzione tessile più proficue dell’intera Europa occidentale.



Prologo inaugurale con l'accensione delle luci natalizie, alla presenza del Prof.Vittorio Sgarbi, con lo show dell'alta moda e tante celebrities dello show businnes.



La kermesse si aprirà giovedì 8 dicembre, con il concerto dell’Orchestra sinfonica e l’accensione delle luci natalizie sugli storici palazzi comunali che, per l’occasione, saranno presentati minuziosamente dal critico d’arte, Prof. Vittorio Sgarbi. La serata inaugurale accoglierà una big della musica italiana, della moda e della televisione italiana con uno spettacolo di intrattenimento e cena di gala, alla presenza della stampa e di numerose celebrities dello show-business.



Convegno sull'economia: "Il palcoscenico dei Borghi e lo spettacolo del Made in Italy"



Venerdì 9 dicembre, alle ore 15:00, presso il Cinema Teatro “Torquis”, si terrà il convegno dedicato all’economia: “Il palcoscenico dei borghi e lo spettacolo del Made in Italy – Arte, turismo e fascino incontrano i Fondi di investimento esteri”. Interverranno numerosi giornalisti, personalità eminenti dell’imprenditoria di settore e rappresentanti delle istituzioni.







Onova e Filottrano per la mobilità sostenibile: una manifestazione con un campionissimo di MotoGp e con la Miss Italia 2018, Carlotta Maggiorana.



Venerdì 9 dicembre, andrà in scena anche una manifestazione eco-friendly per la mobilità sostenibile. Una parata simbolica di monopattini che attraverserà il centro della città in sostegno della green mobility. Ore 18:30, piazza Garibaldi: testimonial un famoso campione di MotoGP; presenta Miss Italia 2018, Carlotta Maggiorana.

1^ Edizione del Premio Virgo "Raimondo Vianello" con la conduttrice Tv Barbara D'Urso e tanti ospiti Vip.



Sabato 10 dicembre, alle ore 20:30, il comune marchigiano ospiterà la 1^ edizione del Premio Virgo “Raimondo Vianello”, un grande spettacolo in memoria dell’amatissimo Maestro, condotto dalla regina dei salotti tv, Barbara D’Urso. Al premio parteciperanno numerosi personaggi dello show-business che, nel corso della loro carriera, hanno lavorato a stretto braccio con Vianello, per raccontare aneddoti e curiosità a riguardo.



Le dichiarazioni di uno dei promotori della manifestazione, l'avvocato Luigi Antonangeli



“Virgo ha come obiettivo la costruzione di un portafoglio diversificato di partecipazioni in aziende italiane leader nel proprio settore di riferimento e dall’elevato potenziale di crescita. Filottrano ha un borgo con antiche radici ed è culla delle eccellenze italiane per la sartoria. Nelle Marche abbiamo investito nell’energia, nella mobilità elettrica, in ingegneria ambientale, nell’Alta Moda e nel recupero di immobili storici. Le Marche ci hanno offerto tante possibilità di investimento ed è nostro dovere ricambiare il territorio”, queste le dichiarazioni dell’avvocato Luigi Antonangeli, per Virgo Fund, il Fondo che, insieme a Luca Paolorossi, ha organizzato la tre giorni di eventi a Filottrano. “Abbiamo deciso di proporre questa kermesse che unisce sport, arte, musica e cultura, attraverso la valorizzazione degli antichi borghi, senza nessun intento economico ma per onorare la città che con Luca Paolorossi ci ha ospitati”.



Le dichiarazioni del sindaco di Filottrano, l'avvocato Lauretta Giulioni



“Scommettere sulle bellezze dei Borghi Medievali significa credere nelle potenzialità del nostro territorio. Grazie al Fondo Virgo perché ha saputo individuare, credere e investire nelle potenzialità e nelle bellezze della nostra bella Filottrano, collina marchigiana ricca di tipicità. Sono felice e onorata di accogliere nella nostra città nomi e volti noti e illustri, che presenzieranno nei tre giorni di eventi, in occasione dell'inizio delle festività natalizie e che porteranno Filottrano alla ribalta nazionale”.