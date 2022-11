Follia in terza categoria: picchia l'arbitro dopo l'espulsione. Calciatore rischia maxi-squalifica Gara sospesa e sconfitta a tavolino in arrivo per la squadra di casa

Attualità Maiolo | 11:54 - 27 Novembre 2022 Il Comunale di Maiolo durante il torneo estivo di calcetto. Espelle il calciatore per doppia ammonizione e viene aggredito con uno schiaffone in faccia. È successo ieri pomeriggio (26 novembre) a Maiolo durante la partita di Terza Categoria tra Majolo ASD e San Carlo, valevole per il girone B della provincia di Rimini. Il giovane arbitro di 18 anni è stato assalito nel corso del secondo tempo da un giocatore della squadra di casa mentre stava annotando sul taccuino il provvedimento di espulsione appena preso. Il calciatore ora rischia una maxi squalifica dai campi di gioco, mentre la società locale, con ogni probabilità, si vedrà presto notificata la perdita della gara a tavolino, oltre a ricevere una multa da parte della giustizia sportiva.