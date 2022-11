Volley B: PromoPharma, che battaglia ad Asola: ko per 3-2

Sport

11:09 - 27 Novembre 2022



Alla vittoria casalinga al tie-break contro Forlì della settimana scorsa, fa seguito la sconfitta al tie-break ad Asola di questo sabato. Ma è una di quelle sconfitte che forniscono un’ulteriore conferma: la PromoPharma lotterà fino alla fine per la salvezza e lo farà giocando la pallavolo aggressiva e veloce che abbiamo visto negli ultimi anni, senza timori reverenziali. Quella con la Kema Remedello è un’autentica battaglia nella quale 4 set su cinque si chiudono ai vantaggi. “Una partita fuori dal normale – conferma Stefano Mascetti, coach della PromoPharma. - I ragazzi hanno fatto una partita incredibile, recuperando sempre dalle situazioni di svantaggio, lottando col cuore e, se non abbiamo vinto, c’è mancato davvero poco. Eravamo senza il centrale Caselli ma Carigi, chiamato a sostituirlo, ha fatto il suo. Kiva ha tenuto in piedi l’attacco con Benvenuti non ancora al 100%. Al quarto abbia dovuto togliere l’opposto Paganelli per un risentimento a un ginocchio. Nonostante tutto siamo stati competitivi fino alla fine. Abbiamo mosso la classifica contro una squadra importante e questo ci dà fiducia per il futuro”.



Il tabellino



Kema Asola Remedello – PromoPharma 3-2

Asola. Fabbro 21, Marconato 6, Fava 15, Fondrieschi 3, Mattinzoli 10 Fellini 21 Caleffi (L1), Pignatelli (L2), Verità 6, Gerola, Rodella. N.E.: Marasi, Turra, Danasi. Ace 3. Errori battuta 11. Muri Punto 16. All. Andrea Fasani.



PromoPharma. Rondelli 3, Bernardi 4, Kiva 28, Paganelli 16, Carigi 7, Benvenuti 19, Morelli (L1), Bacciocchi (L2), Ricci 2, Lazzarini. N.E.: Borghesi, Conti. Ace 3. Errori battuta 16. Muri Punto 10. All. Stefano Mascetti.

Parziali: 25-12, 25-27, 25-27, 29-27, 18-16



Classifica. Gabbiano Mantova 24, Querzoli Forlì 17, Arredopark Villafranca 16, Sab Group Rubicone 14, Volley Montichiari 14, Kema Asola 14, Ama San Martino in Rio 13, Kerakoll Sassuolo 12, Planet Group Spezzanese 11, Pietro Pezzi Ravenna 8, Viadana Volley 7, Kioene Padova 6, PromoPharma 6, Pluvitec Legnago 6.



Prossima partita. PromoPharma – Kioene Padova. Sabato 3 dicembre ore 18.30 a Serravalle.



Serie D femminile. Titan Services – Fulgur Bagnacavallo 0 a 3 (12/25 11/25 21/25) Dopo due vittorie nelle ultime due partite di campionato, alla Titan Services non è riuscita la tripletta. Contro la capoclassifica Bagnacavallo, sul parquet del Pala Casadei di Serravalle, è arrivata una netta sconfitta per 3 a 0. “Abbiamo giocato malino facendo fatica in molti fondamentali contro una squadra esperta, brava a cambiare sempre soluzioni in attacco, ma non irresistibile. – analizza Wilson Renzi, coach delle sammarinesi. - Purtroppo la mia è una squadra giovane che non ha ancora assimilato certe “furbizie” di gioco che in alcuni frangenti della partita possono aiutare e abbiamo subito soprattutto nei primi due set che abbiamo perso nettamente anche per un eccesso di timore reverenziale. Nel terzo parziale ho cambiato posizione a Ricciotti spostandola di mano e mettendo all’opposto Anna Rossi. Ce la siamo giocata molto meglio ed eravamo anche davanti 21 a 10, punteggio sul quale però ci siamo inchiodate”.



Titan Services. Ghinelli 3, Valentini 1, Menicucci 3, Filippi 8, Esposito, Rossi 4, Pasolini (L), Casadei, Lazzari 1, Ricciotti 10. N.E.: Bernardi, Bizzocchi. All. Wilson Renzi.



Classifica. Portuali Ravenna 19, Fulgur Bagnacavallo 19, Fenix Faenza 19, Figurella Rimini 18, Longiano Volley 15, Idea Volley Santarcangelo 14, Unica Volley 13, Junior Coriano 11, Titan Services 7, Viserba Volley 6, Stella Rimini 3, Teodora Ravenna 0, Forlì 0.

Prossima partita. Figurella Rimini - Titan Services. Sabato 3 dicembre ore 17 a Rimini.