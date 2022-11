Calcio Serie C: l'ex Guiebre nella top 11 della 15esima giornata

Sport

Rimini

| 09:16 - 27 Novembre 2022

Guiebre (foto dalla pagina Facebook della Reggiana).



Due giocatori della Reggiana nella top 11 selezionata da Riccardo Giannini: l'ex Rimini Guiebre e l'altro esterno di fascia granata, Libutti. Ancora una menzione per il trequartista del Cesena Saber, autore del gol partita nella trasferta di Olbia. Continua a vincere il Pontedera, che mette in evidenza il portiere scuola Juventus Siano e l'esterno Aurelio.



TOP 11 (4-4-1-1): Siano (Pontedera) - Libutti (Reggiana), Sini (Alessandria), Potop (Fiorenzuola), Aurelio (Pontedera) - Adamo (Cesena), Misuraca (Fermana), Tenkorang (Entella), Guiebre (Reggiana) - Saber (Cesena) - Mbagoku (Gubbio).

ALL. Canzi (Pontedera).