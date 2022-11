Basket C Silver, i Titans tornano alla vittoria

Sport

| 22:59 - 26 Novembre 2022

Gamberini in azione.



Tornano alla vittoria i Titans e lo fanno con una rimonta di carattere concretizzatasi soprattutto in un super terzo periodo. Col Basket Giovane Pesaro finisce 80-67 e il Multieventi torna a essere terreno amico e a ospitare, come nell’ultima apparizione con Perugia, un Gamberini versione deluxe. Per lui 32 punti, per la squadra un referto rosa che rinvigorisce e fa riprendere il cammino.



LA PARTITA. L’inizio di “Gambe” è stellare, ma il Basket Giovane mostra di potere essere pericoloso e infila 26 punti nel primo quarto. Lorenzi, Santinelli e Ricci sono un rebus al momento irrisolto e al primo mini riposo il tabellone del Multieventi segna 15-26. Nel secondo parziale comincia a migliorare un po’ tutto, l’EA Titano si avvicina agli avversari e va all’intervallo sul 39-44.



Di ritorno dagli spogliatoi i ragazzi di coach Rossini hanno un ottimo approccio e, dal 47-48, piazzano un break importantissimo di 12-0 che vale il 59-48 al 27’. Fusco, Gamberini e Dini mettono punti dal grande peso specifico e la squadra comincia a fare gara di testa. Pesaro torna quasi subito a -5 (59-54), ma i Titans hanno la capacità di riallungare immediatamente e chiudono il quarto sul 67-56.



In dirittura d’arrivo il timone è sempre nelle mani dei biancazzurri, con il Basket Giovane ad avere l’ultimo sussulto a 3’30” dal gong (72-65) e con l’EA Titano a reagire con la tripla di Raschi e con i punti della staffa di Christopher Dini.



Finisce 80-67, top scorer Gamberini 32, in doppia cifra anche Dini con 19 e Fusco con 10.



Prossimo appuntamento sabato sera in casa del Loreto Pesaro.



Il tabellino

EA TITANO – BASKET GIOVANE PESARO 80-67



EA TITANO: Riccardi 2, Macina 7, Raschi 7, Fusco 10, Gamberini 32, Dini 19, Frattarelli 3, Palmieri, Zanotti, Borello, Lettoli. All.: Rossini.



BASKET GIOVANE: Pagnini 6, Donati 4, Santinelli 22, Ricci 11, Lorenzi 13, Rossi 2, Rolfini 9, Burattini, Magi, Corbin, Ceccarelli. All.: Donati.



Parziali: 15-26, 39-44, 67-56, 80-67.