Sadegholvaad eletto presidente Provincia: 'Serve miglior sinergia con Unione Valmarecchia'

Attualità

Rimini

| 19:47 - 26 Novembre 2022

Riziero Santi e Jamil Sadegholvaad.



Il gruppo consiliare “Uniti per la Valmarecchia”, in una nota, si congratula con il proprio candidato Jamil Sadegholvaad per la nomina a presidente della Provincia di Rimini. Il primo obiettivo dell'azione amministrativa del neo presidente, evidenzia la nota, deve essere potenziare la sinergia tra la Provincia e l'Unione dei Comuni Valmarecchia, "enti che interagiscono e lavorano già a stretto contatto". Temi fondamentali, da affrontare durante il nuovo mandato, saranno la viabilità, il turismo, la salvaguardia delle risorse idrogeologiche (a partire dal Fiume Marecchia), la sfida del PNRR.

"Con la sua esperienza, il neo eletto Presidente della Provincia ben conosce la complessità dell’amministrare un territorio, e ora che si troverà a ricoprire questo duplice ruolo, anche nella veste di sindaco del capoluogo provinciale, abbiamo di fronte noi la grande opportunità di sviluppare un ragionamento realmente di sistema, rilanciando le potenzialità inespresse di entrambi gli enti, Provincia ed Unione", evidenzia la nota.