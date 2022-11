Rimini Calcio, Reggio amara: la capolista passa 2-0

Sport

Rimini

| 19:26 - 26 Novembre 2022

Panelli (archivio, foto Zamagni - Rimini FC).



Al Mapei Stadium il Rimini cede 2 a 0 alla Reggiana capolista. I biancorossi, sconfitti per la terza volta in trasferta, disputano un buon primo tempo, concluso immeritatamente in svantaggio, ma nella ripresa non c'è reazione e la squadra di casa, chiuso il conto, gestisce agevolmente.



La gara nella prima frazione è equilibrata e il primo portiere impegnato è Venturi: al 13' il portiere respinge di piede un destro di Delcarro, ben servito da Pasa, tra i migliori nella prima frazione. Al 20' sugli sviluppi di un corner arriva il gol del vantaggio della Reggiana: palla sul secondo palo a Libutti che al volo, di piatto, serve Montalto, bravo a battere di testa Zaccagno. Il Rimini reagisce, impegna Venturi al 28' con un tiro cross di Sereni e sfiora il pareggio al 41': Tonelli, servito da Pasa, calcia di destro dal limite dell'area e colpisce l'incrocio dei pali.



Nella ripresa però è una giocata dell'ex Rimini Guiebre a chiudere la partita al 60': l'esterno salta Eyango, da poco in campo per Delcarro, che lo atterra ingenuamente in area. Dal dischetto Lanini trasforma e chiude l'incontro. Lo stesso attaccante chiama Zaccagno alla respinta in calcio d'angolo al 68'. Gaburro pensa anche ai prossimi due impegni, martedì Imolese al Neri e sabato il Fiorenzuola in trasferta, facendo rifiatare Pasa, Tonelli e Piscitella. É anche un Rimini sfortunato: Zaccagno sbaglia per la prima volta all'80 su un diagonale di Varela e nel prosieguo dell'azione si fa male. Con i cambi già esauriti, la squadra di Gaburro rimane in dieci, con Vano costretto a indossare pettorina arancione e guanti, schierandosi tra i pali. Finisce senza altre emozioni, una Reggiana spietata si conferma in vetta alla classifica. Diana può essere soddisfatto, sono queste le partite con cui si vincono i campionati.



Reggiana - Rimini 2-0



REGGIANA (3-5-2): Venturi 6.5 - Cremonesi 6, Luciani 6.5, Cauz 6 - Libutti 7, Nardi 6.5, Rossi 6.5, Muroni 6 (78' Kabashi s.v.), Guiebre 7 (78' D'Angelo s.v.) - Montalto 6.5 (69' Pellegrini 6), Lanini 6.5 (78' Varela Djamanca 6).

In panchina: Turk, Voltolini; Orsi, Sciaudone; Rosafio.

All. Diana.

RIMINI (3-5-2): Zaccagno 6 - Pietrangeli 6 (55' Laverone 5.5), Gigli 5.5, Panelli 5.5 - Tofanari 5.5, Delcarro 6 (55' Eyango 5), Pasa 6 (70' Tanasa s.v.), Tonelli 6 (70' Rossetti s.v.), Piscitella 5.5 (79' Accursi s.v.) - Sereni 5.5, Vano 6.

In panchina: Galeotti; Serpe, Regini, Acquistapace, Haveri; De Rinaldis.

All. Gaburro.



ARBITRO: Tremolada di Monza

RETI: 20' Montalto, 61' rig. Lanini.

AMMONITI: Cremonesi, Pasa, Gigli.