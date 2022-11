FTTC, FTTH, FWA: gli acronimi di internet

Attualità

07:29 - 28 Novembre 2022

L’Osservatorio delle Comunicazioni di AGCOM mostra dati confortanti sull’andamento della diffusione della rete ad alta velocità nel nostro Paese. Non tutte le zone della penisola sono a oggi raggiunte dalla fibra ottica, ci sono però interessanti possibilità anche grazie ad altre tecnologie, come ad esempio l’accesso wireless, tramite rete mobile. La comprensione delle proposte dei gestori telefonici diviene però sempre più complessa, soprattutto da parte di coloro che non conoscono a fondo gli acronimi più utilizzati.



La connessione FWA



Forse qualcuno ancora non sa che le bizzarre sigle presenti in qualsiasi offerta commerciale di connessione a internet fisso per casa sono sostanzialmente degli acronimi. A complicare la questione c’è anche il fatto che i termini da cui derivano tali acronimi sono in lingua inglese. Cerchiamo quindi di fare chiarezza.

FWA sta per Fixed Wireless Access, quindi in parole povere accesso fisso senza cavi. Sulla strada che porta a una diffusione in tutta Italia delle connessioni veloci la tecnologia FWA ricopre un ruolo importante. Si tratta della possibilità di avere internet a banda ultra larga, con velocità che possono raggiungere i 300 Mbps, anche nelle zone più remote del Paese. Le offerte FWA di Vodafone permettono di ottenere internet senza limiti, con velocità che arriva fino a 300 Mbps e chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia. Questa tecnologia approfitta delle reti mobili 4G e 5G per portare internet in tutte le case, Vodafone la offre a 27,90 euro al mese, scontati a 24,90 euro per chi è già cliente su rete mobile di questo gestore. Le attivazioni Vodafone con tecnologia FWA nel secondo trimestre del 2022 sono aumentate di circa il 4%.



La connessione FTTC



L’acronimo FTTC sta per Fiber To The Cabinet, quindi fibra fino all’armadio. In pratica è la proposta disponibile a tutti coloro il cui quartiere è già stato raggiunto dalla fibra ottica. Per cabinet, o armadio, si intende l’installazione in strada del gestore telefonico. In Italia nel secondo trimestre del 2022 le attivazioni di connessioni di questo tipo sono aumentate di poco meno del 3%. La linea in questi casi è in fibra ottica fino in strada, in genere a meno di 100-150 metri dall’abitazione. Da lì in poi si continua sul vecchio doppino, cosa che ovviamente rallenta leggermente le possibilità, garantendo comunque di solito internet ad almeno 30-100 Mbps.



La fibra fino in casa



Sempre secondo di dati offerti dall’AGCOM tra giugno 2021 e giugno 2022 il numero delle linee con possibilità di avere la fibra ottica fino all’abitazione è rimasto stabile. Sono però diminuite del 7% le linee completamente in rame. La proposta in fibra ottica fino in casa è ancora poco diffusa in Italia, sono raggiunti circa due italiani ogni 10. È vero però che molti sforzi sono già stati compiuti proprio in questo ambito, in modo da allargare in maniera sempre maggiore le possibilità per ogni singolo cittadino. Dobbiamo però chiarire che ad oggi la fibra ottica è stata posata soprattutto nelle grandi città e nelle zone vicine alle stesse. Rimangono ancora varie zone completamente scoperte. Anche perché l’effettiva diffusione della rete in fibra ottica, con possibilità di avere a disposizione internet super veloce, raggiunge ormai quasi 7 italiani ogni 10, ciò che manca è l’ultimo passo, dagli armadi fino alle singole abitazioni. Oltre a questo è importante notare come ci siano ampie discrepanze tra regione e regione; in alcune zone, come ad esempio la Lombardia, il Lazio, il Molise e la Toscana, la tecnologia FTTC è disponibile per tutti i cittadini, con zone molto ampie per quanto riguarda le possibilità della tecnologia FTTH.