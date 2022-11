Riccione, 9000 euro in beneficenza grazie alla maxi cena di Famija Arciunesa

Attualità

Riccione

| 13:50 - 26 Novembre 2022

La consegna degli assegni.



Grande partecipazione, con oltre 200 persone, alla serata di beneficenza tenutasi ieri sera (venerdì 25 novembre) ed organizzata da Famija Arciunesa al ristorante Cavalluccio Marino di Riccione.



"L'iniziativa grazie alla generosità di chi ha sostenuto l'evento ha permesso di fare un gran bel regalo a tanti amici dei quali apprezziamo e sosteniamo l'attività sul territorio - ha sottolineato Francesco Cesarini Presidente di Famija Arciunesa - un immenso grazie a Stefano Tosi e a tutta la famiglia allargata del Cavalluccio Marino per la grande generosità che ha permesso di donare l'intero incasso della serata in beneficenza. Grazie anche alle oltre 50 aziende che ci hanno dato una mano sostenendoci in questa bella sfida per vivere insieme una bellissima serata in Famija".



Nel dettaglio la serata ha raggiunto una complessiva raccolta di ben 9 mila euro: 4 mila euro per Cuore 21, 4 mila euro per AISM sede di Riccione e mille euro per una spesa in prodotti alimentari per l'Emporio Solidale di Riccione.