Ralph Fiennes con la nuova commedia teatrale 'Straight Line Crazy' in diretta da Londra al Tiberio

Eventi

Rimini

| 12:50 - 26 Novembre 2022



Al Cinema Tiberio di Rimini domenica 27 novembre alle ore 16 (proiezione in versione inglese con sottotitoli in inglese, biglietti interi € 12, ridotti, € 11, ridotti Tiberio Club € 10) ritornano gli appuntamenti teatrali, in esclusiva italiana, con National Theatre Live: in programma, registrato al Bridge Theatre di Londra nella primavera del 2022 , Straight Line Crazy, la nuova commedia di David Hare (autore di testi teatrali come "Plenty" e "Skylight", regista dei film "Il mistero di Wetherby" e "Paris by Night" e sceneggiatore di film come "Il danno", "The Hours" e "The Reader – a voce alta"), diretta da Nicholas Hytner, con Ralph Fiennes nei panni di Robert Moses, architetto e urbanista che per quarant'anni ha sfruttato coloro che erano in carica attraverso un mix di fascino e intimidazione.



Motivato inizialmente dalla determinazione a migliorare la vita dei lavoratori di New York City, ha creato parchi, ponti e 627 miglia di superstrade per collegare le persone ai grandi spazi aperti. Di fronte alla resistenza dei gruppi di protesta che si battono per un'idea molto diversa di cosa dovrebbe diventare la città, la debolezza della democrazia sarà smascherata di fronte alla sua forza carismatica?