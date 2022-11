Riccione: pronta la nuova palestra della scuola primaria Zavalloni

Attualità

Riccione

| 10:48 - 26 Novembre 2022

La nuova palestra in via Capri.

La nuova palestra della scuola primaria Zavalloni di via Capri è finalmente pronta e a disposizione degli studenti e, già da ieri, anche delle società sportive della città.

Non si tratta di una palestra come le altre ma di una struttura di alto livello e con tutte le dotazioni necessarie per consentire alle squadre riccionesi di basket e pallavolo di partecipare a campionati di assoluto prestigio.



All’interno della nuova palestra potranno infatti disputare le partite il Dolphins Riccione (serie D di basket) e Lasersoft Volley Riccione (serie B2 femminile nazionale).

Oltre al parquet per il campo da gioco, sono presenti numerosi spogliatoi, compresi quelli per gli arbitri, la zona per i servizi di infermeria, un deposito, due blocchi per i servizi igienici per il pubblico e, soprattutto, due tribune per un totale di 148 posti a sedere.



“Intanto abbiamo messo la palestra a disposizione della scuola e delle società sportive: Riccione ha tantissime strutture ma la domanda di sport è altissima, per fortuna, e così gli spazi non sono mai a sufficienza. A breve penseremo anche a un momento istituzionale per l’inaugurazione di questa opera che è stata avviata dalla giunta precedente, coinvolgendo le società sportive”, ha sostenuto l’assessore ai Lavori pubblici e Sport Simone Imola. “Ora dovremo lavorare sulla piastra all’esterno della palestra per creare una ulteriore area a disposizione di sportivi e studenti”.

La realizzazione della palestra ha avuto un costo di un milione e ottocentomila euro, di cui cinquecentomila sostenuti grazie all’accesso a un fondo regionale.

La palestra è all’interno della scuola elementare Zavalloni di Fontanelle che ha dieci aule e una mensa.