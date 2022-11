Il Tennis Club Viserba affronta domani in casa il Tc Bisenzio

Sport

Rimini

| 10:40 - 26 Novembre 2022





Il Tennis Club Viserba torna in campo domenica in casa (dalle 10), contro il Tennis Club Bisenzio, seconda forza del primo girone del campionato di A2 maschile nell’ambito della settima giornata, l’ultima della regular season. Per la squadra riminese gli scenari possibili sono due: una vittoria garantirebbe il 5° posto, a spese della Canottieri Padova che riposa, e quindi la salvezza diretta, un pareggio o una sconfitta avrebbero lo stesso risultato, quello di indirizzare i riminesi verso i play-out contro una delle altre tre seste classificate al termine della prima fase.

I toscani possono schierare il 2.2 spagnolo Pablo Llamas Ruiz, i 2.3 Samuele Pieri, Francesco Canò ed il ceko Andrew Paulson, oltre ai 2.4 Jacopo Stefanini e Cosimo Banti. E’ un match decisivo dunque per il Tc Viserba che, già escluso comunque dalla retrocessione diretta, va in cerca dei punti per evitare i play-out e salvarsi già nella regular season.