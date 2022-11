Volley C, la Prime Cleaning Riccione ospita la capolista Paolo Boggi Bologna

Sport

Riccione

26 Novembre 2022





Serie CM E' arrivata la fatidica sfida tra le uniche due formazioni rimaste imbattute del girone C del campionato regionale maschile di serie C. I padroni di casa della Prime Cleaning Riccione ospitano, sabato 26 Novembre ore 18.00, la corazzata emiliana del Paolo Poggi Bologna, in testa alla classifica a punteggio pieno e nessun punto lasciato per strada (21 punti). La compagine di coach Botteghi che insegue la capolista a sole 2 lunghezze (19 punti), cercherà l'impresa tra le mura amiche del pala Nicoletti e con l'appoggio del proprio pubblico.



Serie B2 femminile E' un Riccione che vola sulle ali dell'entusiasmo reduce da due vittorie consecutive (contro Torresi 3-0 e a porto San Giorgio in rimonta 3-1) che ha vinto sei partite su sette ( di cui un tie break alla prima giornata in quel di Polverigi) unico stop ad Ozzano dove la squadra di Piraccini ha dovuto cedere il passo per 0-3) quello che si presenterà sabato 26 novembre al pala Vecchi di Pagliare del Tronto (AP) alle 19:00 per affrontare la centro Diesel ultima in classifica con soli due punti e che sta vivendo un momento diametralmente opposto. Sulla carta Lasersoft che parte favorita ma attenzione a sottovalutare l'impegno perché le padrone di casa faranno di tutto per provare ad invertire la rotta.