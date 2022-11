Cronaca

Rimini

| 19:55 - 25 Novembre 2022



Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente avvenuto questa sera (venerdì 25 novembre) in via Caio Duilio a Rimini. Lo scontro ha coinvolto un'auto e una moto: ad avere la peggio il centauro, trasportato in ospedale. all'Infermi di Rimini, in codice di media gravità. Il personale del 118 è intervenuto sul posto con ambulanza e automedica, mentre i rilievi del sinistro sono stati affidati alla polizia locale.