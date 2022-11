Titano Futsal Cup: Folgore e Fiorentino con un piede in semifinale

Sport

Repubblica San Marino

| 19:37 - 25 Novembre 2022

Foto FSGC.





Le grandi favorite per la corsa ai trofei nazionali confermano le aspettative nell’andata dei quarti di Titano Futsal Cup, che han rappresentato la soglia di debutto per la Folgore detentrice. I ragazzi di Spada hanno ipotecato la qualificazione alle semifinali, facendo proprio il primo dei due incontri col Cailungo con un perentorio 6-0. A prendersi la scena è Pellegrini, autore di una tripletta. Completano la serata perfetta del club di Falciano, avanti 2-0 all’intervallo, gli acuti di Bernardi, Giardi e Matteo Chezzi.



Salvo clamorose sorprese, la Folgore troverà in semifinale la vincente della doppia sfida tra Virtus e Juvenes-Dogana, ancora apertissima dopo i primi sessanta minuti. Infatti, la squadra di Serravalle si è imposta di misura grazie al gol di Simone Chezzi al 42’. Discorso qualificazione rimandato al prossimo 8 dicembre, quando un eventuale successo col minimo scarto da parte dei Neroverdi di Pollini protrarrebbe l’incontro ai supplementari ed ipotetici calci di rigore.



Destinazione tutt’altro da escludersi anche per il binomio Tre Fiori-Libertas. Rispetta le attese la squadra di Alex Bugli, a segno agli estremi della ripresa con Cecchini e Cappelli. Ai Granata di Penserini il merito di aver tenute vive le chance in vista della sfida di ritorno, anche e soprattutto a fronte dei soli sei giocatori disponibili nella serata di ieri. Rotazioni ridotte e dispendio energetico straordinario per chi è sceso in campo, che ha regalato alla Libertas una gara di ritorno con speranze da alimentare.



Arriva invece un responso senza appello dalla sfida tra Pennarossa e Fiorentino, in equilibrio nei primi trenta minuti. Gli uomini di Michelotti, pur andati sotto in avvio per effetto della rete di Podeschi (la prima subita dai Rossoblù nella competizione), ribaltano il risultato ed ipotecano l’accesso alla semifinale grazie soprattutto ad uno straordinario inizio di secondo tempo. Se infatti all’intervallo il parziale era di 1-1, grazie alla stoccata di Gasperoni arrivata al quarto d’ora, in avvio di ripresa il Fiorentino colpisce quattro volte in sette minuti: Busignani, Maiani ed in mezzo la doppietta di Moretti scavano un solco a cui Protti – portiere rossoblù – fa seguito con una rete decisamente inusuale. Benché il portiere della Nazionale sia andato a segno recentemente anche nella finale di Campionato Sammarinese, quando vestiva la maglia della Folgore.