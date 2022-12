Assolta per falsa dichiarazione, l'aveva denunciata la figlia

Cronaca

Rimini

| 07:29 - 08 Dicembre 2022

É stata assolta una 67enne riminese, difesa dall'avvocato Andrea Cappelli, a processo a Rimini per il reato di falso. Era stata la figlia 37enne a denunciarla, nel 2016, per quanto riportato dalla madre nella dichiarazione dei redditi, dal 2012 a oggi: il fatto che il genitore provvedesse ancora al mantenimento della figlia. Quest'ultima, dopo aver ottenuto il gratuito patrocinio per la causa di separazione dal marito e in altri procedimenti in tribunale, di tipo civilistico, si era vista recapitare le parcelle dell'avvocato. Il gratuito patrocinio, con sua grande sorpresa, le era stato revocato in base a quanto dichiarato al fisco dalla 67enne. La figlia, costituitasi parte civile al processo e rappresentata dall'avvocato Emanuela Guerra, presentò denuncia, accusando la madre di aver detto il falso. Quest'ultima, davanti al giudice, ha ribadito che la figlia era ancora a suo carico, nonostante risultasse residente altrove.