Anche all'ospedale di Rimini un muro delle bambole per dire no alla violenza sulle donne

Attualità

Rimini

| 16:38 - 25 Novembre 2022

Un momento dell'inaugurazione de Il muro delle bambole.



Sono stati inaugurati oggi (venerdì 25 novembre), in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, i ‘Walls of dolls - muri delle bambole’, allestiti nei capoluoghi di provincia della Romagna. A Rimini l'installazione è avvenuta nella galleria di collegamento del monoblocco Dea dell'ospedale Infermi.



Presenti alle cerimonie, le autorità dei tavoli interistituzionali per il contrasto alla violenza sulle donne e dei Centri antiviolenza presenti sul territorio, numerosi professionisti sanitari dell’Azienda Usl della Romagna e sponsor del progetto aziendale “Well-fare. Rete per le donne" finalizzato al miglioramento degli ambienti di cura e dell’accoglienza delle donne vittime di violenza e dei minori che si rivolgono ai Pronto Soccorso degli ospedali romagnoli con lo scopo di garantire spazi adeguati e qualità dell’assistenza sanitaria e psicologica.



I muri delle bambole sono stati allestiti con con bambole di pezza che possono essere adottate, tramite una donazione, con lo scopo di sostenere la causa (INFO 320/5352162). Per chi vorrà, è prevista anche la possibilità di personalizzare la donazione assegnando un nome alla bambola oppure lasciando una frase personale nel libro di raccolta appeso alla rete.



L’obiettivo è l’umanizzazione delle cure, anche attraverso il coinvolgimento dell’associazione ArtinCounselling partner del progetto, che si occuperà di accogliere e assistere i figli minori, introducendo il proprio bagaglio di competenze, mentre la donna effettua il suo percorso diagnostico.