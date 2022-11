Attualità

Rimini

| 16:29 - 25 Novembre 2022

Foto di repertorio.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle opere d'arte, sarà completamente chiusa la stazione di Rimini sud, in entrata e in uscita, nelle due notti di lunedì 28 e martedì 29 novembre, con orario 22:00-6:00, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rimini nord o di Riccione.