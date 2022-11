Black Friday all'insegna del riciclo: i piccoli della scuola Lodi puliscono i Padulli

Attualità

Rimini

| 16:18 - 25 Novembre 2022

Oggi (25 novembre), Black Friday, giornata non scelta per caso, dagli alunni e alunne della scuola primaria Mario Lodi, per uscire dalle proprie aule. Muniti/e di guanti e buste, regalati dal Minimarket Padulli di Borselli Rita, hanno deciso di ripulire dai rifiuti abbandonati, strade, vie e parchi pubblici nei dintorni della propria scuola, consapevoli che avere cura per il proprio ambiente è un piccolo passo, ma sarà l’avvio di un nuovo modo di pensare e vivere il territorio che ci appartiene. È, come si dice, una piccola goccia nell’oceano, ma tante gocce possono cambiare il nostro pianeta Terra e renderlo più sostenibile.



È stato il progetto di plesso di quest’anno ‘Riciclandia’, l’occasione per la scuola di contribuire con genitori e alunni, alla sensibilizzazione e all’urgenza di rendere più sostenibile l’ambiente.